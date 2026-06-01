​До Одеси запускають щоденні потяги з Харкова та Ковеля

Укрзалізниця оголосила про зміни в русі приміських поїздів на Одещині у червні. Частина рейсів тимчасово змінить графік відправлення та прибуття. Водночас компанія збільшує кількість популярних маршрутів далекого сполучення через зростання попиту на літні подорожі. Нововведення торкнуться як приміських пасажирів, так і тих, хто планує поїздки до Одеси з інших регіонів.

Більше потягів

З початком літа Укрзалізниця переглянула використання вагонного парку через зміну пасажиропотоку. Вагони з менш завантажених маршрутів перекидають на напрямки, які мають найбільший попит серед пасажирів. Завдяки цьому найближчим часом на щоденне курсування переводять поїзд №78/77 Ковель — Одеса та поїзд №7/8 Харків — Одеса. В Укрзалізниці зазначають, що такий підхід дозволяє збільшувати кількість місць для подорожей навіть в умовах дефіциту рухомого складу.

Де купити квитки

Продаж квитків відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Залежно від напрямку придбати їх можна за 5–20 діб до відправлення. Квитки доступні через застосунок Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах. Попри постійні російські атаки на залізничну інфраструктуру та пошкодження рухомого складу, компанія продовжує розширювати можливості для подорожей Україною.

Зміни в графіку

Лише 4 червня зміниться розклад кількох приміських поїздів із Одеси.

Поїзд №6254 Одеса-Головна — Подільськ вирушатиме о 10:27 та прибуватиме о 14:27 замість звичного графіка 10:39–14:42.

Поїзд №6256 Одеса-Головна — Вапнярка відправлятиметься о 13:40 та прибуватиме о 20:11 замість 13:50–20:17.

Поїзд №6258 Одеса-Головна — Вапнярка курсуватиме за графіком 17:49–00:46 замість 17:31–00:05.

Червневі коригування

Також зміни діятимуть у період з 8 по 11 червня.

Поїзд №6254 Одеса-Головна — Подільськ відправлятиметься о 10:31 замість 10:39.

Поїзд №6256 Одеса-Головна — Вапнярка курсуватиме за графіком 13:32–20:04 замість 13:50–20:17.

Поїзд №6258 Одеса-Головна — Вапнярка вирушатиме о 17:49 та прибуватиме о 00:47 замість графіка 17:31–00:05.

Обмеження руху на трасі Одеса — Рені

Із 2 червня на автодорозі М-15 Одеса — Рені поблизу села Острівне частково обмежать рух транспорту. Причиною стануть аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді, які виконуватиме АТ "Укрзалізниця".

Обмеження діятимуть у нічний час: з 20:00 до 06:00 2, 3 та 4 червня. На ділянці проведення робіт встановлять відповідні дорожні знаки, які попереджатимуть водіїв про зміни в організації руху.

Учасників дорожнього руху просять заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки. Про завершення ремонтних робіт обіцяють повідомити додатково.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині найближчим часом запровадять одразу кілька нововведень у транспортній сфері. Для великовантажного транспорту почнуть діяти сезонні обмеження через спеку, а для легкових автомобілів готують запуск системи єЧерга. Також в регіоні планують розвивати логістичну та портову інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту.