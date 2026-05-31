Водіїв на Одещині чекають зміни: заборона для транспорту

Вантажівки на дорозі.

На Одещині найближчим часом запровадять одразу кілька нововведень у транспортній сфері. Для великовантажного транспорту почнуть діяти сезонні обмеження через спеку, а для легкових автомобілів готують запуск системи єЧерга. Також в регіоні планують розвивати логістичну та портову інфраструктуру.

Обмеження руху

З 8 червня 2026 року на автомобільних дорогах державного значення Одеської області запровадять сезонні обмеження для великовагового транспорту. Вони діятимуть у період підвищення температури повітря. Під обмеження потрапляють вантажівки фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Якщо температура повітря перевищить +28°C, рух такого транспорту буде заборонений з 10:00 до 20:00.

Чому вводять заборону

Головна мета таких заходів — зберегти дорожнє покриття в спекотний період. За високих температур асфальт стає більш вразливим до навантажень, що може призводити до деформацій та руйнувань. Для тимчасового відстою водії зможуть використовувати спеціальні майданчики вздовж доріг та території біля об'єктів дорожнього сервісу.

Для кого зроблять виняток

Обмеження не поширюватимуться на транспорт, який залучений до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також без обмежень зможуть рухатися автомобілі, що перевозять небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю. Окремо виняток передбачений для військових перевезень та транспорту, який доставляє вантажі для потреб оборони держави. Контролювати дотримання правил будуть правоохоронці та профільні служби.

Пілотний проєкт в регіоні

Ще однією важливою новиною для водіїв на Одещині став анонс запуску єЧерги для легкових автомобілів. Одещина увійшла до числа регіонів, де новий сервіс тестуватимуть одним із перших. Про це під час Транспортного форуму в Одесі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль", — зазначив він.

Що зміниться на кордоні

Система єЧерга вже працює для вантажного та автобусного транспорту. Вона дозволяє планувати час перетину кордону та робить процес більш прозорим. Наступним етапом стане запуск сервісу для легкових автомобілів. Очікується, що це допоможе водіям уникати тривалого очікування та краще планувати поїздки.

Ставка на логістику та порти Під час форуму також говорили про майбутній розвиток транспортної галузі регіону. Значну увагу приділили інвестиціям у портову інфраструктуру та новим проєктам співпраці держави й бізнесу.

"Система єЧерга вже довела свою ефективність для вантажного та автобусного транспорту, зробивши перетин кордону більш прогнозованим і прозорим. Наступний етап — тестування сервісу для легкових авто", — повідомив Олексій Кулеба.

