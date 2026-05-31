Водителей на Одесчине ждут изменения: запрет для транспорта

Водителей на Одесчине ждут изменения: запрет для транспорта

Дата публикации 31 мая 2026 09:14
Водителей на Одесчине ждут изменения: запрет для транспорта
Грузовики на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области в ближайшее время введут сразу несколько нововведений в транспортной сфере. Для большегрузного транспорта начнут действовать сезонные ограничения из-за жары, а для легковых автомобилей готовят запуск системы еЧерга. Также в регионе планируют развивать логистическую и портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры.

Ограничение движения

С 8 июня 2026 года на автомобильных дорогах государственного значения Одесской области введут сезонные ограничения для тяжеловесного транспорта. Они будут действовать в период повышения температуры воздуха. Под ограничения попадают грузовики фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Если температура воздуха превысит +28°C, движение такого транспорта будет запрещено с 10:00 до 20:00.

Почему вводят запрет

Главная цель таких мер — сохранить дорожное покрытие в жаркий период. При высоких температурах асфальт становится более уязвимым к нагрузкам, что может приводить к деформациям и разрушениям. Для временного отстоя водители смогут использовать специальные площадки вдоль дорог и территории возле объектов дорожного сервиса.

Для кого сделают исключение

Ограничения не будут распространяться на транспорт, который привлечен к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также без ограничений смогут двигаться автомобили, перевозящие опасные или скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу. Отдельно исключение предусмотрено для военных перевозок и транспорта, который доставляет грузы для нужд обороны государства. Контролировать соблюдение правил будут правоохранители и профильные службы.

Пилотный проект в регионе

Еще одной важной новостью для водителей в Одесской области стал анонс запуска еЧерги для легковых автомобилей. Одесская область вошла в число регионов, где новый сервис будут тестировать одним из первых. Об этом во время Транспортного форума в Одессе сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Несмотря на войну Украина не только сохраняет работу логистики, но и строит новую модель транспортной устойчивости - цифровую, интегрированную с ЕС и более эффективную. Одесская область играет в этом процессе важную роль", — отметил он.

Что изменится на границе

Система еЧерга уже работает для грузового и автобусного транспорта. Она позволяет планировать время пересечения границы и делает процесс более прозрачным. Следующим этапом станет запуск сервиса для легковых автомобилей. Ожидается, что это поможет водителям избегать длительного ожидания и лучше планировать поездки.

Ставка на логистику и порты Во время форума также говорили о будущем развитии транспортной отрасли региона. Значительное внимание уделили инвестициям в портовую инфраструктуру и новым проектам сотрудничества государства и бизнеса.

"Система еЧерга уже доказала свою эффективность для грузового и автобусного транспорта, сделав пересечение границы более прогнозируемым и прозрачным. Следующий этап — тестирование сервиса для легковых авто", — сообщил Алексей Кулеба.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе готовят новые правила для парковок у моря перед стартом летнего сезона. Стоимость стоянки на побережье может вырасти до 60 гривен в час, а для постоянных пользователей хотят ввести дорогой месячный абонемент. Окончательное решение по тарифам должна принять Одесская городская военная администрация.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
