Траса Крим–Донецьк у вогні: ГУР відрізає ворогу постачання

Ураження на півдні.

Українські розвідники взяли під щільний вогневий контроль важливий логістичний маршрут російських окупантів. Бійці ГУР успішно блокують сухопутний коридор між Кримом та Донецьком, регулярно знищуючи ворожу техніку. Військові палять транспорт загарбників у їхньому глибокому тилу за допомогою сучасних безпілотників. Тепер пересуватися цим автошляхом для ворога стало смертельно небезпечно.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає Новини.LIVE.

Що сталося

Де саме палав ворог

Оператори дронів тримають під постійним прицілом ділянки траси між тимчасово окупованими містами:

Бердянськ

Мелітополь

Джанкой

Саме цим шляхом армія РФ намагається постачати пальне та зброю на фронт. Проте українські бійці з Департаменту активних дій ГУР повністю руйнують ці плани. На свіжому відео, яке оприлюднили військові, чітко видно результати їхньої роботи. У вогні опинилися російські паливозаправники, великі вантажівки та спеціальний трал для перевезення важкої техніки.

Масове полювання на логістику ворога на Запорізькому напрямку стало можливим завдяки потужній підтримці українців. Цю техніку придбали в межах волонтерського проєкту з промовистою назвою "Щелепи". Військові щиро дякують кожному за донати та обіцяють, що це "вогняне шоу" для окупантів обов'язково триватиме.

Удари по Криму

Пілоти Сил безпілотних систем влаштували окупантам масштабну нічну зачистку. Українські дрони атакували військові об'єкти загарбників від Криму до Донбасу. У Феодосії бійці знищили радіолокаційну станцію, а біля Новофедорівки підсмажили зенітний комплекс "Панцир-С1". Одночасно з цим у Макіївці злетіли в повітря залізничні цистерни з пальним, а в Маріуполі та Рубіжному вибухнули великі склади зі зброєю та забезпеченням. Також під точні удари безпілотників потрапила мобільна вогнева група ворога на Луганщині та важливі логістичні вузли росіян в усіх окупованих областях.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна має реальну можливість повернути окупований півострів, якщо повністю заблокує до нього всі підступи. Знищення логістики змусить російські війська добровільно залишити регіон. Крім того, саме контроль над цією територією визначить переможця у нинішній війні.

Також Новини.LIVE писали, що під час масованої атаки на Україну РФ застосувала ракети "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму. Однак ворог боїться ударів ЗСУ, через що змушені максимально приховувати місця пусків. Техніку пересувають переважно вночі й поза дорогами загального користування.