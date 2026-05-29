Трасса Крым-Донецк в огне: ГУР отрезает врагу снабжение

Поражения на юге.

Украинские разведчики взяли под плотный огневой контроль важный логистический маршрут российских оккупантов. Бойцы ГУР успешно блокируют сухопутный коридор между Крымом и Донецком, регулярно уничтожая вражескую технику. Военные жгут транспорт захватчиков в их глубоком тылу с помощью современных беспилотников. Теперь передвигаться по этой автодороге для врага стало смертельно опасно.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Новини.LIVE.

Что произошло

Где именно жег враг

Операторы дронов держат под постоянным прицелом участки трассы между временно оккупированными городами:

Бердянск

Мелитополь

Джанкой

Именно этим путем армия РФ пытается поставлять топливо и оружие на фронт. Однако украинские бойцы из Департамента активных действий ГУР полностью разрушают эти планы. На свежем видео, которое обнародовали военные, четко видно результаты их работы. В огне оказались российские топливозаправщики, большие грузовики и специальный трал для перевозки тяжелой техники.

Массовая охота на логистику врага на Запорожском направлении стала возможной благодаря мощной поддержке украинцев. Эту технику приобрели в рамках волонтерского проекта с красноречивым названием "Челюсти". Военные искренне благодарят каждого за донаты и обещают, что это "огненное шоу" для оккупантов обязательно будет продолжаться.

Удары по Крыму

Пилоты Сил беспилотных систем устроили оккупантам масштабную ночную зачистку. Украинские дроны атаковали военные объекты захватчиков от Крыма до Донбасса. В Феодосии бойцы уничтожили радиолокационную станцию, а возле Новофедоровки поджарили зенитный комплекс "Панцирь-С1". Одновременно с этим в Макеевке взлетели в воздух железнодорожные цистерны с горючим, а в Мариуполе и Рубежном взорвались большие склады с оружием и обеспечением. Также под точные удары беспилотников попала мобильная огневая группа врага на Луганщине и важные логистические узлы россиян во всех оккупированных областях.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина имеет реальную возможность вернуть оккупированный полуостров, если полностью заблокирует к нему все подступы. Уничтожение логистики заставит российские войска добровольно покинуть регион. Кроме того, именно контроль над этой территорией определит победителя в нынешней войне.

Также Новини.LIVE писали, что во время массированной атаки на Украину РФ применила ракеты "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма. Однако враг боится ударов ВСУ, из-за чего вынуждены максимально скрывать места пусков. Технику передвигают преимущественно ночью и вне дорог общего пользования.