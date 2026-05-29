Парковка біля моря в Одесі різко подорожчає: вартість з червня

Парковка на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

В Одесі готують нові правила для парковок біля моря перед стартом літнього сезону. Вартість стоянки на узбережжі може зрости до 60 гривень за годину, а для постійних користувачів хочуть запровадити дорогий місячний абонемент. Остаточне рішення щодо тарифів має ухвалити Одеська міська військова адміністрація. Нові умови можуть запрацювати вже з 1 червня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Нові тарифи

Виконавчий комітет Одеської міськради передав на розгляд військової адміністрації пропозицію щодо нових тарифів на парковки біля моря. У проєкті рішення йдеться про встановлення вартості паркування на рівні 60 гривень за годину.

Окрім погодинної оплати, чиновники пропонують ввести спеціальний місячний абонемент. Його вартість може скласти 10 тисяч гривень для фізичних осіб, підприємців та компаній, які регулярно користуються парковками в прибережній зоні.

Пільги водіям

Частина водіїв зможе користуватися парковками безплатно. Це стосується людей з інвалідністю, учасників бойових дій, постраждалих через аварію на ЧАЕС, а також працівників дипломатичних представництв і міжнародних організацій. Для отримання пільги потрібно буде мати відповідні документи або спеціальні номерні знаки.

Читайте також:

Пляжі Одеси

Нові правила стосуються парковок біля популярних пляжів Одеси. Зокрема, майданчики планують облаштувати біля пляжів "Ланжерон", "Дельфін", "Золотий берег", а також уздовж Фонтанської дороги — від вулиці Львівської до вулиці Гаршина. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" вже підготувало схеми парковок. Загалом передбачено 567 місць для авто, серед яких 62 місця — для людей з інвалідністю. Площа всіх майданчиків перевищує 8 тисяч квадратних метрів.

Очікувані доходи

Депутат міської ради Петро Обухов заявив, що парковки можуть принести місту до 20 мільйонів гривень за один літній сезон. У міськраді пояснюють, що зміни пов’язані з роботою військової адміністрації під час воєнного стану та необхідністю впорядкувати рух транспорту біля узбережжя в сезон відпочинку.

Безпека пляжів

Зазначимо, напередодні літнього сезону в Одесі продовжують перевіряти узбережжя та акваторію через небезпеку морських мін і боєприпасів. Після штормів море досі виносить вибухонебезпечні предмети, серед яких трапляються навіть снаряди та міни часів Другої світової війни. У ВМС попереджають, що особливо небезпечними залишаються міни, які можуть дрейфувати у воді поблизу пляжів.

Розмінуванням займаються військові сапери, ДСНС та комунальні служби. Частину небезпечних предметів доводиться знешкоджувати просто на місці через високий ризик вибуху. Одеситів і туристів закликали не наближатися до підозрілих предметів та одразу повідомляти про них рятувальників або правоохоронців.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні 2026 року вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.