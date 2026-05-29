Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Парковка у моря в Одессе резко подорожает: стоимость с июня

Парковка у моря в Одессе резко подорожает: стоимость с июня

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 12:46
Парковка у моря в Одессе резко подорожает: стоимость с июня
Парковка на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

В Одессе готовят новые правила для парковок у моря перед стартом летнего сезона. Стоимость стоянки на побережье может вырасти до 60 гривен в час, а для постоянных пользователей хотят ввести дорогой месячный абонемент. Окончательное решение по тарифам должна принять Одесская городская военная администрация. Новые условия могут заработать уже с 1 июня 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Новые тарифы

Исполнительный комитет Одесского горсовета передал на рассмотрение военной администрации предложение о новых тарифах на парковки у моря. В проекте решения говорится об установлении стоимости парковки на уровне 60 гривен в час.

Кроме почасовой оплаты, чиновники предлагают ввести специальный месячный абонемент. Его стоимость может составить 10 тысяч гривен для физических лиц, предпринимателей и компаний, которые регулярно пользуются парковками в прибрежной зоне.

Льготы водителям

Часть водителей сможет пользоваться парковками бесплатно. Это касается людей с инвалидностью, участников боевых действий, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, а также работников дипломатических представительств и международных организаций. Для получения льготы нужно будет иметь соответствующие документы или специальные номерные знаки.

Читайте также:

Пляжи Одессы

Новые правила касаются парковок возле популярных пляжей Одессы. В частности, площадки планируют обустроить возле пляжей "Ланжерон", "Дельфин", "Золотой берег", а также вдоль Фонтанской дороги — от улицы Львовской до улицы Гаршина. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" уже подготовило схемы парковок. Всего предусмотрено 567 мест для авто, среди которых 62 места — для людей с инвалидностью. Площадь всех площадок превышает 8 тысяч квадратных метров.

Ожидаемые доходы

Депутат городского совета Петр Обухов заявил, что парковки могут принести городу до 20 миллионов гривен за один летний сезон. В горсовете объясняют, что изменения связаны с работой военной администрации во время военного положения и необходимостью упорядочить движение транспорта у побережья в сезон отдыха.

Безопасность пляжей

Отметим, накануне летнего сезона в Одессе продолжают проверять побережье и акваторию из-за опасности морских мин и боеприпасов. После штормов море до сих пор выносит взрывоопасные предметы, среди которых встречаются даже снаряды и мины времен Второй мировой войны. В ВМС предупреждают, что особенно опасными остаются мины, которые могут дрейфовать в воде вблизи пляжей.

Разминированием занимаются военные саперы, ГСЧС и коммунальные службы. Часть опасных предметов приходится обезвреживать прямо на месте из-за высокого риска взрыва. Одесситов и туристов призвали не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них спасателям или правоохранителям.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

Одесса парковка цены
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации