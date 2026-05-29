Парковка у моря в Одессе резко подорожает: стоимость с июня

Парковка на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

В Одессе готовят новые правила для парковок у моря перед стартом летнего сезона. Стоимость стоянки на побережье может вырасти до 60 гривен в час, а для постоянных пользователей хотят ввести дорогой месячный абонемент. Окончательное решение по тарифам должна принять Одесская городская военная администрация. Новые условия могут заработать уже с 1 июня 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Новые тарифы

Исполнительный комитет Одесского горсовета передал на рассмотрение военной администрации предложение о новых тарифах на парковки у моря. В проекте решения говорится об установлении стоимости парковки на уровне 60 гривен в час.

Кроме почасовой оплаты, чиновники предлагают ввести специальный месячный абонемент. Его стоимость может составить 10 тысяч гривен для физических лиц, предпринимателей и компаний, которые регулярно пользуются парковками в прибрежной зоне.

Льготы водителям

Часть водителей сможет пользоваться парковками бесплатно. Это касается людей с инвалидностью, участников боевых действий, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, а также работников дипломатических представительств и международных организаций. Для получения льготы нужно будет иметь соответствующие документы или специальные номерные знаки.

Пляжи Одессы

Новые правила касаются парковок возле популярных пляжей Одессы. В частности, площадки планируют обустроить возле пляжей "Ланжерон", "Дельфин", "Золотой берег", а также вдоль Фонтанской дороги — от улицы Львовской до улицы Гаршина. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" уже подготовило схемы парковок. Всего предусмотрено 567 мест для авто, среди которых 62 места — для людей с инвалидностью. Площадь всех площадок превышает 8 тысяч квадратных метров.

Ожидаемые доходы

Депутат городского совета Петр Обухов заявил, что парковки могут принести городу до 20 миллионов гривен за один летний сезон. В горсовете объясняют, что изменения связаны с работой военной администрации во время военного положения и необходимостью упорядочить движение транспорта у побережья в сезон отдыха.

Безопасность пляжей

Отметим, накануне летнего сезона в Одессе продолжают проверять побережье и акваторию из-за опасности морских мин и боеприпасов. После штормов море до сих пор выносит взрывоопасные предметы, среди которых встречаются даже снаряды и мины времен Второй мировой войны. В ВМС предупреждают, что особенно опасными остаются мины, которые могут дрейфовать в воде вблизи пляжей.

Разминированием занимаются военные саперы, ГСЧС и коммунальные службы. Часть опасных предметов приходится обезвреживать прямо на месте из-за высокого риска взрыва. Одесситов и туристов призвали не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них спасателям или правоохранителям.

