Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Сьогодні, 23 травня, головна дорога Бессарабії буквально застигла у заторах. Через скупчення транспорту на трасі Одеса — Рені водіям доводиться стояти в чергах годинами, щоб дістатися Молдови та Румунії.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом на виїзді. Окрім цього, черга з автомобілів зібралася й на КПП у районі Нижньдністровського національного парку. У заторах машини стоять і на транзитній ділянці території Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутися на декілька годин. Додатково спостерігаються черги на митному пункті.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Ще складніша ситуація і в напрямку Старокозаче — Тудора. За даними сервісу, у той бік, окрім заторів у Маяках і на КПП, ще спостерігається затор на виїзді з транзитної ділянки дороги. На картах цей відрізок позначений червоним кольором, що свідчить про дуже складний рух та тривале очікування. Окрім того, є й черги на самому митному пункті.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й у селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На КПП "Рені" також є черги на перетин. Крім того, на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з Google Maps

Ремонт траси Одеса — Рені

Днями через ремонтні роботи на трасі Одеса — Рені дорожні служби вводили обмеження. Так, 20 травня роботи тривали на транзитній ділянці траси М-15 у районі села Паланка. Через це на ділянці організували реверсивний рух транспорту. Також водіїв попереджали про нові обмеження, які діяли 21 та 22 травня. У ці дні дорожні роботи проводитимуть у районі села Маяки. На цій ділянці для транспорту також організовували рух у реверсивному режимі.

Раніше Новини.LIVE писали,що Молдова готується до хвилі біженців з Одеської області. У Кишиневі підготували сценарії реагування, у якому мовиться про можливий в’їзд до 1,5 мільйона українців за кілька місяців. Влада наголошує, що це лише план реагування, а не сигнал про надзвичайний стан. Найбільше навантаження прогнозують на пункти пропуску біля Одещини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 22 травня на автодорозі в Подільському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Один чоловік загинув на місці, ще одного ушпиталили.