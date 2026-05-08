З Одеси до Молдови сьогодні не виїхати: траса завантажена

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Станом на 9 травня на шляху до пунктів пропуску з Молдовою зафіксовано великі черги. Через затори тривалість подорожі значно збільшилася. Водіїв закликають враховувати ці обставини при плануванні поїздок та моніторити ситуацію на дорогах за допомогою карт в реальному часі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі зафіксовано сильні затримки руху. Уповільнення трафіку спостерігається на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського парку та найбільше скупчення транспорту — безпосередньо на під’їзді до КПП. Орієнтовна тривалість поїздки на цій ділянці становить 1 годину 35 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Проїзд до переправи "Орлівка" наразі сповільнений через скупчення транспорту. На шляху до Дунаю фіксуються черги та затори. Зокрема, ускладнено в’їзд на транзитну ділянку та її подальше проходження. Плануйте свій маршрут з урахуванням того, що поїздка триватиме приблизно 4 години 39 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух у напрямку КПП "Рені — Джюрджюлешть" на цей час також значно ускладнений. Затори зафіксовані як на під’їздах до молдовського кордону, так і безпосередньо на транзитній ділянці автошляху. Орієнтовний час у дорозі складе близько 5 годин 27 хвилини. Водночас вибір альтернативного маршруту через територію сусідньої держави збільшить тривалість поїздки до понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

