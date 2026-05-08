Из Одессы в Молдову сегодня не выехать: трасса загружена: трасса загружена

По состоянию на 9 мая на пути к пунктам пропуска с Молдовой зафиксированы большие очереди. Из-за пробок продолжительность путешествия значительно увеличилась. Водителей призывают учитывать эти обстоятельства при планировании поездок и мониторить ситуацию на дорогах с помощью карт в реальном времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На маршруте до пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас зафиксированы сильные задержки движения. Замедление трафика наблюдается на выезде из Одессы, вблизи Нижнеднестровского парка и наибольшее скопление транспорта — непосредственно на подъезде к КПП. Ориентировочная продолжительность поездки на этом участке составляет 1 час 35 минут.

Пробки в направлении Орловки

Проезд к переправе "Орловка" пока замедлен из-за скопления транспорта. На пути к Дунаю фиксируются очереди и пробки. В частности, затруднен въезд на транзитный участок и его дальнейшее прохождение. Планируйте свой маршрут с учетом того, что поездка продлится примерно 4 часа 39 минут.

Пробки до Рени

Движение в направлении КПП "Рени — Джюрджюлешть" в настоящее время также значительно затруднено. Пробки зафиксированы как на подъездах к молдавской границе, так и непосредственно на транзитном участке автодороги. Ориентировочное время в пути составит около 5 часов 27 минуты. В то же время выбор альтернативного маршрута через территорию соседнего государства увеличит продолжительность поездки до более 5 часов.

