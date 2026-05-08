Трасу Одеса-Київ відремонтують: виділено 1,7 млрд грн

Ремонт траси Одеса-Київ. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області оголосили масштабні тендери на ремонт траси М-05 Одеса-Київ. На оновлення кількох ділянок дороги планують витратити майже 1,76 мільярда гривень із державного бюджету. Роботи мають тривати до кінця 2027 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Prozorro.

Які ділянки ремонтуватимуть

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила одразу три тендери на поточний ремонт стратегічної траси М-05 Одеса-Київ. Дорогу вирішили ремонтувати окремими ділянками, щоб швидше провести роботи на найбільш проблемних відрізках.

Перший тендер стосується ділянки від 274+435 км до 316+700 км. На ці роботи планують спрямувати 441,1 мільйона гривень.

Другий тендер охоплює відрізок дороги від 403+000 км до 438+000 км. Вартість ремонту на цій ділянці становить 441,7 мільйона гривень.

Найдорожчий етап ремонту

Найбільше коштів передбачили на третій тендер. Він охоплює одразу кілька ділянок траси — від 274-го до 466-го кілометра. На цей етап ремонту планують витратити понад 879 мільйонів гривень. Загалом сума всіх тендерів становить майже 1,76 мільярда гривень.

Фінансування робіт проводитиметься коштом державного бюджету в межах програми розвитку та утримання автомобільних доріг.

Коли стартують роботи

Згідно з умовами закупівель, компанії можуть подавати свої тендерні пропозиції до 19 травня 2026 року. Після визначення підрядників мають розпочатися ремонтні роботи. Завершити оновлення траси Одеса-Київ планують до кінця 2027 року. Цю дорогу вважають однією з ключових транспортних артерій півдня України, адже вона з’єднує столицю з портовим регіоном та забезпечує важливі логістичні маршрути.

Як повідомляли Новини.LIVE, один із найпроблемніших мостів Одеси готують до великої реконструкції. Уряд Японії надасть фінансову та технічну допомогу для підготовки ремонту Іванівського шляхопроводу. На першому етапі йдеться про 10 мільйонів доларів на передпроєктні дослідження.

Також Новини.LIVE писали, на дорогах Одеської області після зими комунальники активно ліквідовують ямковість. Найбільше ремонтують ключові траси, якими рухається основний транспортний потік. Загалом дорожники вже відновили понад 293 тисячі квадратних метрів покриття.