Трассу Одесса-Киев отремонтируют: выделено 1,7 млрд. грн

В Одесской области объявили масштабные тендеры на ремонт трассы М-05 Одесса-Киев. На обновление нескольких участков дороги планируют потратить почти 1,76 миллиарда гривен из государственного бюджета. Работы должны продлиться до конца 2027 года.

Какие участки будут ремонтировать

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила сразу три тендера на текущий ремонт стратегической трассы М-05 Одесса-Киев. Дорогу решили ремонтировать отдельными участками, чтобы быстрее провести работы на наиболее проблемных отрезках.

Первый тендер касается участка от 274+435 км до 316+700 км. На эти работы планируют направить 441,1 миллиона гривен.

Второй тендер охватывает отрезок дороги от 403+000 км до 438+000 км. Стоимость ремонта на этом участке составляет 441,7 миллиона гривен.

Самый дорогой этап ремонта

Больше всего средств предусмотрели на третий тендер. Он охватывает сразу несколько участков трассы — от 274-го до 466-го километра. На этот этап ремонта планируют потратить более 879 миллионов гривен. В целом сумма всех тендеров составляет почти 1,76 миллиарда гривен.

Финансирование работ будет проводиться за счет государственного бюджета в рамках программы развития и содержания автомобильных дорог.

Когда стартуют работы

Согласно условиям закупок, компании могут подавать свои тендерные предложения до 19 мая 2026 года. После определения подрядчиков должны начаться ремонтные работы. Завершить обновление трассы Одесса-Киев планируют до конца 2027 года. Эту дорогу считают одной из ключевых транспортных артерий юга Украины, ведь она соединяет столицу с портовым регионом и обеспечивает важные логистические маршруты.

