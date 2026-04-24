Головна Одеса Виїзд із Одеси до Молдови обмежений: ситуація на трасах зараз

Виїзд із Одеси до Молдови обмежений: ситуація на трасах зараз

Дата публікації: 24 квітня 2026 16:29
Виїзд із Одеси до Молдови обмежений: ситуація на трасах зараз
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 24 квітня, на трасі Одеса—Рені, що веде до сусідньої Молдови, спостерігаються значні затори. Рух ускладнений одразу на кількох ділянках дороги. Водіям радять бути особливо уважними та заздалегідь перевіряти актуальну ситуацію на маршруті.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано кілька заторів. Найбільші ускладнення руху спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Національного природного парку "Нижньодністровський", а також безпосередньо на самому КПП. Орієнтовний час у дорозі наразі складає близько 1 години 31 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух транспорту до паромної переправи в Орлівці ускладнений та здійснюється з перебоями. Затримки фіксуються як на під’їздах у напрямку Молдови, так і на транзитних ділянках. Загальний час у дорозі наразі становить близько 4 годин 24 хвилини.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ускладнений заторами. Затримки фіксуються на під’їздах до кордону з Молдовою, однак після проходження транзитної ділянки рух стає вільнішим. Загальний час у дорозі наразі становить близько 4 годин 47 хвилин. Також існує альтернативний маршрут, що майже повністю проходить через територію сусідньої країни, однак його подолання може зайняти понад 5 години.

Читайте також:
Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, що на трасі Одеса–Рені, поблизу села Камчик, сьогодні, 24 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. У ДТП зіткнулися два автомобілі та мотоцикл. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, що з середи, 15 квітня, зміниться вартість проїзду на маршруті №25 "Чорноморськ–Одеса". Квиток подорожчає з 50 грн до 65 грн. Крім того, підвищення торкнеться і маршруту №20 "Чорноморськ–Великодолинське". Тут новий тариф становитиме 30 грн.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Реклама

