На трасі Одеса–Рені сталася серйозна ДТП: рух ускладнено

Аварія на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На трасі Одеса–Рені, поблизу села Камчик, сьогодні, 24 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. У ДТП зіткнулися два автомобілі та мотоцикл. Є постраждалі. Рух на ділянці ускладнений і здійснюється однією смугою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

ДТП на трасі

Аварія сталася сьогодні на автодорозі міжнародного значення Одеса–Рені, у межах села Камчик на території Білгород-Дністровського району. За попередніми даними, відбулося зіткнення двох автомобілів та мотоцикла. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

На місці події працюють правоохоронці. Вони фіксують обставини аварії, опитують свідків і встановлюють причини зіткнення.

Затори на дорозі

Також організовано регулювання руху, щоб забезпечити проїзд транспорту однією смугою. Через ускладнення руху водіям радять враховувати ситуацію на дорозі та за можливості об’їжджати ділянку через вулицю Миру в селі Камчик.

Затори в Одесі

24 квітня в Одесі заплановані ремонтні роботи на низці вулиць і ділянок доріг. Водіям та пішоходам радять врахувати тимчасові обмеження під час пересування містом. Роботи проводитимуться за такими адресами:

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

вул. Церковна

вул. Одарія

просп. Небесної сотні

міжквартальний проїзд вул. Олексія Вадатурського (№ 67, 69, 71)

вул. Різовська (тротуар від вул. Розкидайлівської до вул. Тараса Кузьміна)

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)

вул. Пантелеймонівська

вул. Інглезі

вул. Середньофонтанська

вул. Південна (тротуар від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського, непарна сторона)

вул. Дюківська (тротуар від буд. вул. Тараса Кузьмина, 32 до буд. вул. Дюківська, 6)

вул. Михайла Комарова

вул. Святослава Ріхтера (від "ПриватБанку" до Іванівського шляхопроводу)

На цих ділянках можливі ускладнення руху та часткові перекриття. Водіїв просять завчасно планувати маршрути.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Пересипському районі Одеси вдень 12 квітня сталася смертельна аварія. Під колесами вантажівки загинула жінка, яка переходила дорогу не по пішохідному переході.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі вранці 7 квітня сталася серйозна аварія на вулиці Балківській. Зіткнулися маршрутка та мікроавтобус, які рухалися в одному напрямку. Унаслідок ДТП загинула пасажирка громадського транспорту. Ще кілька людей отримали травми, їхню кількість уточнюють.