Військовий став винуватцем смертельного ДТП в Одесі

Наслідки ранкового ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Уранці 7 квітня на вулиці Балківській в Одесі сталася смертельна аварія за участю військового. Автомобіль "Volkswagen Transporter" зіткнувся з маршрутним автобусом. Водієм машини виявився військовий. Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі аварії

Зранку, в Одесі сталася аварія за участі мікроавтобуса та маршрутки. За попередніми даними, водій "Volkswagen Transporter", військовослужбовець, не впорався з керуванням і врізався в громадський транспорт. На місце одразу прибули працівники ДБР та розпочали слідчі дії.

Внаслідок ДТП одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей отримали травми. Водія госпіталізували у тяжкому стані.

Відкриття провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. За цією статтею передбачене покарання до 8 років ув’язнення. Досудове розслідування триває, слідчі з’ясовують усі обставини аварії та можливу причетність інших осіб.

Читайте також:

Аварії на Одещині

