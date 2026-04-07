Головна Одеса Військовий став винуватцем смертельного ДТП в Одесі

Військовий став винуватцем смертельного ДТП в Одесі

Дата публікації: 7 квітня 2026 17:19
Наслідки ранкового ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Уранці 7 квітня на вулиці Балківській в Одесі сталася смертельна аварія за участю військового. Автомобіль "Volkswagen Transporter" зіткнувся з маршрутним автобусом. Водієм машини виявився військовий. Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі аварії

Зранку, в Одесі сталася аварія за участі мікроавтобуса та маршрутки. За попередніми даними, водій "Volkswagen Transporter", військовослужбовець, не впорався з керуванням і врізався в громадський транспорт. На місце одразу прибули працівники ДБР та розпочали слідчі дії.

Внаслідок ДТП одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей отримали травми. Водія госпіталізували у тяжкому стані.

Відкриття провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. За цією статтею передбачене покарання до 8 років ув’язнення. Досудове розслідування триває, слідчі з’ясовують усі обставини аварії та можливу причетність інших осіб.

Читайте також:

Аварії на Одещині

Варто зазначити, що нещодавно у селищі Великодолинське сталася аварія за участі мототранспорту. За попередніми даними водій мотоцикла врізався в автомобіль, що рухався у попутному напрямку. ​Удар був такої сили, що керманич двоколісного транспортного засобу отримав серйозні тілесні ушкодження. Медики, які оперативно прибули на місце події, надали першу допомогу та терміново госпіталізували постраждалого до найближчого медичного закладу для подальшого обстеження.

Як повідомляли Новини.LIVE, у місті Біляївка Одеського району 13 березня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії зіткнулися три автомобілі. Загинув 62-річний водій одного із легковиків. Поліцейські розшукали водія, який спричинив ДТП і поїхав з місця події.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині в Ізмаїльському районі сталася ДТП за участю легкового автомобіля. Аварія трапилася вдень 4 квітня на трасі Одеса — Рені. Унаслідок перекидання машини постраждали двоє людей. 

ДТП Одеса ДБР
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
