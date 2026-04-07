Военный стал виновником смертельного ДТП в Одессе

Последствия утреннего ДТП. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Утром 7 апреля на улице Балковской в Одессе произошла смертельная авария с участием военного. Автомобиль "Volkswagen Transporter" столкнулся с маршрутным автобусом. Водителем машины оказался военный. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали аварии

Утром, в Одессе произошла авария с участием микроавтобуса и маршрутки. По предварительным данным, водитель "Volkswagen Transporter", военнослужащий, не справился с управлением и врезался в общественный транспорт. На место сразу прибыли сотрудники ГБР и начали следственные действия.

В результате ДТП одна пассажирка погибла на месте, еще одиннадцать человек получили травмы. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Открытие производства

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. По этой статье предусмотрено наказание до 8 лет заключения. Досудебное расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства аварии и возможную причастность других лиц.

