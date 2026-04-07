Военный стал виновником смертельного ДТП в Одессе

Дата публикации 7 апреля 2026 17:19
Последствия утреннего ДТП. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Утром 7 апреля на улице Балковской в Одессе произошла смертельная авария с участием военного. Автомобиль "Volkswagen Transporter" столкнулся с маршрутным автобусом. Водителем машины оказался военный. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали аварии

Утром, в Одессе произошла авария с участием микроавтобуса и маршрутки. По предварительным данным, водитель "Volkswagen Transporter", военнослужащий, не справился с управлением и врезался в общественный транспорт. На место сразу прибыли сотрудники ГБР и начали следственные действия.

В результате ДТП одна пассажирка погибла на месте, еще одиннадцать человек получили травмы. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Открытие производства

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. По этой статье предусмотрено наказание до 8 лет заключения. Досудебное расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства аварии и возможную причастность других лиц.

Аварии в Одесской области

Стоит отметить, что недавно в поселке Великодолинское произошла авария с участием мототранспорта. По предварительным данным водитель мотоцикла врезался в автомобиль, который двигался в попутном направлении. Удар был такой силы, что руководитель двухколесного транспортного средства получил серьезные телесные повреждения. Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и срочно госпитализировали пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Как сообщали Новини.LIVE, в городе Беляевка Одесского района 13 марта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля. Погиб 62-летний водитель одной из легковушек. Полицейские разыскали водителя, который спровоцировал ДТП и уехал с места происшествия.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области в Измаильском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Авария случилась днем 4 апреля на трассе Одесса — Рени. В результате опрокидывания машины пострадали два человека.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
