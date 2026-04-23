Траси на Одещині загрузли у заторах: виїзд до Молдови ускладнено
На під’їздах до пунктів пропуску з Молдовою станом на 23 квітня спостерігається значне скупчення транспорту. Наявні затори призвели до суттєвого затримання в русі. Просимо водіїв брати до уваги ці дані під час планування маршрутів та перевіряти стан доріг за допомогою онлайн-сервісів у реальному часі.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.
Затори у напрямку Паланки
На маршруті до пункту пропуску Паланка — Маяки — Удобне зафіксовано ускладнення руху. Найбільше уповільнення трафіку спостерігається в районі Нижньодністровського національного парку, на самому кордоні та перед в’їздом до КПП. На подолання цієї ділянки зараз доведеться витратити орієнтовно 1 годину 18 хвилин.
Затори у напрямку Орлівки
Рух у напрямку переправи Орлівка зараз ускладнений через значне скупчення автівок. Затори та черги спостерігаються на під’їзді до Дунаю, а також при в’їзді на транзитну ділянку та під час її проходження. Враховуйте, що загальний час у дорозі наразі становить близько 4 годин 9 хвилин.
Затори до Рені
Шлях до пункту пропуску Рені — Джюрджюлешть наразі суттєво уповільнений. Скупчення транспорту спостерігається на підступах до кордону з Молдовою та на транзитному відрізку траси. Очікувана тривалість поїздки становить приблизно 4 години 35 хвилин. Зауважте, що об'їзний маршрут через сусідню країну займе більше часу — понад 5 годин.
Ремонт доріг
В Одеській області триває ліквідація ямковості, яка з’явилася після зимового періоду. Роботи проводять на ключових автошляхах, що мають економічне та логістичне значення. Дорожники вже відновили сотні тисяч квадратних метрів покриття. Загалом у регіоні ліквідували понад 383 111 м² ямковості. Найбільший обсяг робіт виконали на трасі М-05 Київ – Одеса — 202 926 м². Ремонт продовжують за сприятливої погоди.
Наразі роботи тривають на таких дорогах:
- М-05 Київ – Одеса
- М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ
- М-16 Одеса – Кучурган (у напрямку Кишинева)
- М-28 Одеса – Южний – /М-14/
- Т-16-09 /Н-33/ – Сухий Лиман – /М-27/
- Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ
Дорожні служби зазначають, що такі роботи необхідні для безпечного руху транспорту, особливо після зими. Ремонт виконують у межах експлуатаційного утримання доріг. Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення робіт, дотримуватися тимчасових знаків і знижувати швидкість.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 23 квітня проводили масштабний ремонт доріг і тротуарів. Роботи одночасно тривають у різних районах міста. Через це можливі затори та часткові обмеження руху. Водіям і пішоходам радять заздалегідь планувати маршрути.
Також Новини.LIVE писали, що водії з Одещини почали отримувати відмови на кордоні з Румунією через неповний пакет документів. Окрім стандартних паперів, прикордонники можуть перевіряти сертифікат технічного стану авто. У деяких випадках цього достатньо, щоб не пропустити машину.