З Одеси до Молдови не проїхати: ситуація на трасі сьогодні

Авто стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Станом на 22 квітня на під’їздах до пунктів пропуску з Молдовою зафіксовано великі черги. Через затори тривалість подорожі значно збільшилася. Закликаємо водіїв враховувати ці обставини при плануванні поїздок та моніторити ситуацію на дорогах за допомогою карт в реальному часі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі фіксуються затримки руху. Уповільнення трафіку спостерігається на виїзді з Одеси та поблизу Нижньодністровського парку, проте найбільше скупчення транспорту — безпосередньо на під’їзді до КПП. Орієнтовна тривалість поїздки на цій ділянці становить 1 годину 27 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Проїзд до переправи "Орлівка" наразі сповільнений через скупчення транспорту. На під’їзді до Дунаю фіксуються черги та затори. Зокрема, ускладнено в’їзд на транзитну ділянку та її подальше проходження. Плануйте свій маршрут з урахуванням того, що поїздка триватиме приблизно 4 години 16 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух у напрямку КПП "Рені — Джюрджюлешть" на цей час значно ускладнений. Затори зафіксовані як на під’їздах до молдовського кордону, так і безпосередньо на транзитній ділянці автошляху. Орієнтовний час у дорозі складе близько 4 годин 44 хвилини. Водночас вибір альтернативного маршруту через територію сусідньої держави збільшить тривалість поїздки до понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд України виділив додаткові кошти для зміцнення транспортних артерій Одещини на кордоні з Молдовою. Проєкт передбачає облаштування альтернативних під’їздів біля мосту в Маяках. Це допоможе розвантажити логістичні вузли та підтримати стабільну роботу інфраструктури в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області хочуть збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб оминути ділянку, яка наразі пролягає територією Молдови. Реалізація цього проєкту має критичне значення для південних регіонів України, адже дозволить забезпечити повністю українське транспортне сполучення.