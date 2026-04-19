До Молдови краще не їхати: на трасі Одеса — Рені довгі затори

Автівки в черзі на кордоні.

На трасі Одеса — Рені сьогодні, 19 квітня, суттєво ускладнений рух транспорту. Довгі черги утворилися як на виїзді з Одеси, так і перед пунктами пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільше водіїв зараз стоять у напрямку Паланки, Старокозачого та Орлівки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Рух ускладнений уже на виїзді з Одеси. Черги починаються в районі Двох Стовпів, де традиційно збирається потік транспорту в бік міжнародної траси. Найбільше навантаження фіксують на під’їзді до пункту пропуску Паланка. Автомобілі починають накопичуватися ще від села Маяки і тягнуться до кордону через територію Нижньодністровського національного парку. Місцями водії стоять у заторах на кілька кілометрів.

Дорога до Паланки.

Складна ситуація і в напрямку Старокозаче — Тудора. За даними сервісу, ділянка позначена червоним кольором, що свідчить про дуже складний рух та тривале очікування.

Дорога до Старокозачого.

Затори до Орлівки та Рені

Черги спостерігаються і в бік Орлівки. Рух ускладнений поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також перед самим пунктом пропуску. Повної зупинки руху немає, але спостерігається ускладнення.

Дорога до Орлівки.

У напрямку Рені — Джюрджюлешть ситуація інша: виїзд з України проходить без суттєвих затримок, однак на в’їзді вже накопичився транспорт. На мапі ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені.

Які документи обов'язкові для водіїв під час подорожі

Водіям, які їдуть до Румунії, а також у бік Молдови, радять мати з собою сертифікат техогляду, який підтверджує справність автомобіля. На кордоні почали частіше перевіряти не лише страховку і реєстрацію авто, а й технічний стан транспорту. Якщо такого документа немає, у перетині кордону можуть відмовити.

Раніше Новини.LIVE писали, що сьогодні, 19 квітня, до 19:00 будуть обмеження руху поблизу міських кладовищ через день вшанування померлих. На деяких ділянках змінять проїзд. Патрульна поліція посилить чергування та контролюватиме громадський порядок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на сьогодні в Одесі змінили роботу громадського транспорту. Маршрути до кладовищ працюють за графіком робочого дня. Для містян запустять додаткові безкоштовні автобуси. Водночас можливі затримки через дорожню ситуацію і ремонти.