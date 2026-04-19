Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови краще не їхати: на трасі Одеса — Рені довгі затори

До Молдови краще не їхати: на трасі Одеса — Рені довгі затори

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 16:18
Автівки в черзі на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На трасі Одеса — Рені сьогодні, 19 квітня, суттєво ускладнений рух транспорту. Довгі черги утворилися як на виїзді з Одеси, так і перед пунктами пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільше водіїв зараз стоять у напрямку Паланки, Старокозачого та Орлівки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Рух ускладнений уже на виїзді з Одеси. Черги починаються в районі Двох Стовпів, де традиційно збирається потік транспорту в бік міжнародної траси. Найбільше навантаження фіксують на під’їзді до пункту пропуску Паланка. Автомобілі починають накопичуватися ще від села Маяки і тягнуться до кордону через територію Нижньодністровського національного парку. Місцями водії стоять у заторах на кілька кілометрів.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Складна ситуація і в напрямку Старокозаче — Тудора. За даними сервісу, ділянка позначена червоним кольором, що свідчить про дуже складний рух та тривале очікування.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки та Рені

Черги спостерігаються і в бік Орлівки. Рух ускладнений поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також перед самим пунктом пропуску. Повної зупинки руху немає, але спостерігається ускладнення.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

У напрямку Рені — Джюрджюлешть ситуація інша: виїзд з України проходить без суттєвих затримок, однак на в’їзді вже накопичився транспорт. На мапі ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Які документи обов'язкові для водіїв під час подорожі 

Водіям, які їдуть до Румунії, а також у бік Молдови, радять мати з собою сертифікат техогляду, який підтверджує справність автомобіля. На кордоні почали частіше перевіряти не лише страховку і реєстрацію авто, а й технічний стан транспорту. Якщо такого документа немає, у перетині кордону можуть відмовити.

Раніше Новини.LIVE писали, що сьогодні, 19 квітня, до 19:00 будуть обмеження руху поблизу міських кладовищ через день вшанування померлих. На деяких ділянках змінять проїзд. Патрульна поліція посилить чергування та контролюватиме громадський порядок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на сьогодні в Одесі змінили роботу громадського транспорту. Маршрути до кладовищ працюють за графіком робочого дня. Для містян запустять додаткові безкоштовні автобуси. Водночас можливі затримки через дорожню ситуацію і ремонти.

Молдова затори Новини Одеси черги на кордоні
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації