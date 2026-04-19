Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову лучше не ехать: на трассе Одесса — Рени длинные пробки

В Молдову лучше не ехать: на трассе Одесса — Рени длинные пробки

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 16:18
В Молдову лучше не ехать: на трассе Одесса - Рени длинные пробки
Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На трассе Одесса — Рени сегодня, 19 апреля, существенно затруднено движение транспорта. Длинные очереди образовались как на выезде из Одессы, так и перед пунктами пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Больше всего водителей сейчас стоят в направлении Паланки, Старокозачьего и Орловки.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки

Движение затруднено уже на выезде из Одессы. Очереди начинаются в районе Двух Столбов, где традиционно собирается поток транспорта в сторону международной трассы. Наибольшую нагрузку фиксируют на подъезде к пункту пропуска Паланка. Автомобили начинают скапливаться еще от села Маяки и тянутся к границе через территорию Нижнеднестровского национального парка. Местами водители стоят в пробках на несколько километров.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Сложная ситуация и в направлении Старокозачье — Тудора. По данным сервиса, участок обозначен красным цветом, что свидетельствует об очень сложном движении и длительном ожидании.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Орловку и Рени

Очереди наблюдаются и в сторону Орловки. Движение затруднено вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также перед самим пунктом пропуска. Полной остановки движения нет, но наблюдается осложнение.

Читайте также:
Затор до Рені
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

В направлении Рени — Джюрджюлешть ситуация другая: выезд из Украины проходит без существенных задержек, однако на въезде уже скопился транспорт. На карте этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Какие документы обязательны для водителей во время путешествия

Водителям, которые едут в Румынию, а также в сторону Молдовы, советуют иметь с собой сертификат техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.

Ранее Новини.LIVE писали, что сегодня, 19 апреля, до 19:00 будут ограничения движения вблизи городских кладбищ из-за дня чествования умерших. На некоторых участках изменят проезд. Патрульная полиция усилит дежурство и будет контролировать общественный порядок.

Также Новини.LIVE сообщали, что на сегодня в Одессе изменили работу общественного транспорта. Маршруты к кладбищам работают по графику рабочего дня. Для горожан запустят дополнительные бесплатные автобусы. В то же время возможны задержки из-за дорожной ситуации и ремонтов.

Молдова пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации