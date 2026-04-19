В Молдову лучше не ехать: на трассе Одесса — Рени длинные пробки
На трассе Одесса — Рени сегодня, 19 апреля, существенно затруднено движение транспорта. Длинные очереди образовались как на выезде из Одессы, так и перед пунктами пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Больше всего водителей сейчас стоят в направлении Паланки, Старокозачьего и Орловки.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.
Пробки до Паланки
Движение затруднено уже на выезде из Одессы. Очереди начинаются в районе Двух Столбов, где традиционно собирается поток транспорта в сторону международной трассы. Наибольшую нагрузку фиксируют на подъезде к пункту пропуска Паланка. Автомобили начинают скапливаться еще от села Маяки и тянутся к границе через территорию Нижнеднестровского национального парка. Местами водители стоят в пробках на несколько километров.
Сложная ситуация и в направлении Старокозачье — Тудора. По данным сервиса, участок обозначен красным цветом, что свидетельствует об очень сложном движении и длительном ожидании.
Пробки в Орловку и Рени
Очереди наблюдаются и в сторону Орловки. Движение затруднено вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также перед самим пунктом пропуска. Полной остановки движения нет, но наблюдается осложнение.
В направлении Рени — Джюрджюлешть ситуация другая: выезд из Украины проходит без существенных задержек, однако на въезде уже скопился транспорт. На карте этот участок обозначен красным цветом.
Какие документы обязательны для водителей во время путешествия
Водителям, которые едут в Румынию, а также в сторону Молдовы, советуют иметь с собой сертификат техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.
Читайте Новини.LIVE!