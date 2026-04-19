В Молдову лучше не ехать: на трассе Одесса — Рени длинные пробки

Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На трассе Одесса — Рени сегодня, 19 апреля, существенно затруднено движение транспорта. Длинные очереди образовались как на выезде из Одессы, так и перед пунктами пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Больше всего водителей сейчас стоят в направлении Паланки, Старокозачьего и Орловки.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки

Движение затруднено уже на выезде из Одессы. Очереди начинаются в районе Двух Столбов, где традиционно собирается поток транспорта в сторону международной трассы. Наибольшую нагрузку фиксируют на подъезде к пункту пропуска Паланка. Автомобили начинают скапливаться еще от села Маяки и тянутся к границе через территорию Нижнеднестровского национального парка. Местами водители стоят в пробках на несколько километров.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Сложная ситуация и в направлении Старокозачье — Тудора. По данным сервиса, участок обозначен красным цветом, что свидетельствует об очень сложном движении и длительном ожидании.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Орловку и Рени

Очереди наблюдаются и в сторону Орловки. Движение затруднено вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также перед самим пунктом пропуска. Полной остановки движения нет, но наблюдается осложнение.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

В направлении Рени — Джюрджюлешть ситуация другая: выезд из Украины проходит без существенных задержек, однако на въезде уже скопился транспорт. На карте этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Какие документы обязательны для водителей во время путешествия

Водителям, которые едут в Румынию, а также в сторону Молдовы, советуют иметь с собой сертификат техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.

Ранее Новини.LIVE писали, что сегодня, 19 апреля, до 19:00 будут ограничения движения вблизи городских кладбищ из-за дня чествования умерших. На некоторых участках изменят проезд. Патрульная полиция усилит дежурство и будет контролировать общественный порядок.

Также Новини.LIVE сообщали, что на сегодня в Одессе изменили работу общественного транспорта. Маршруты к кладбищам работают по графику рабочего дня. Для горожан запустят дополнительные бесплатные автобусы. В то же время возможны задержки из-за дорожной ситуации и ремонтов.