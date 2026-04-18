На трасі Одеса — Рені утворилися затори: де ситуація найскладніша

На трасі Одеса — Рені зросла кількість автомобілів, які прямують до кордону з Молдовою та Румунією, а також на південь області. 18 квітня перед пунктами пропуску утворилися довгі черги, а водіям доводиться чекати по кілька годин. Найскладніша ситуація зараз на напрямках до Паланки та Старокозачого.

Затори до Паланки

Затори в Одесі починаються ще від Двох Стовпів. Та найбільше рух ускладнений на під’їзді до Паланки. Черги починаються ще в районі села Маяки та тягнуться до пункту пропуску в межах Нижньодністровського національного парку. Автомобілі стоять на кілька кілометрів — затори фіксують і безпосередньо на в’їзді до Молдови.

Також складна ситуація на напрямку Старокозаче — Тудора. Ділянка до кордону позначена на мапах помаранчевим кольором — рух є, але дуже повільний.

Затори до Орлівки та Рені

Затори є і у бік Орлівки. Ускладнений рух поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також перед самим пунктом пропуску. Повної зупинки руху немає, але спостерігається ускладнення.

Читайте також:

Інша ситуація на пункті пропуску Рені — Джюрджюлешть. Виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді зафіксовано скупчення транспорту. Ця ділянка на мапах позначена червоним кольором.

Які документи обов'язкові для водіїв під час подорожі

Водіям, які їдуть до Румунії та Молдови, радять мати з собою сертифікат техогляду, який підтверджує справність автомобіля. На кордоні почали частіше перевіряти не лише страховку і реєстрацію авто, а й технічний стан транспорту. Якщо такого документа немає, у перетині кордону можуть відмовити.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. За попередніми планами, міст має стати частиною великого південного транспортного коридору, який з’єднає не лише Україну та Румунію, а й відкриє прямий шлях до Болгарії та Туреччини. Станом на 2026 рік країни фіналізують технічні домовленості для старту робіт.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.