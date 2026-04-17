До Румунії та Молдови з Одеси проїзд ускладнено: затори на шляху

Сьогодні, 17 квітня, рух у напрямку кордонів з Молдовою та Румунією значно ускладнений через затори на кількох ділянках магістралі. Поїздка може зайняти більше часу, ніж зазвичай, зокрема через ремонтні роботи на дорозі до Румунії. Водіям радять уважно стежити за оновленнями дорожньої ситуації в режимі реального часу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі ускладнена кількома великими заторами. Найскладніша ситуація — на виїзді з Одеси, Біля села Маяки, в районі Нижньодністровського нацпарку та безпосередньо самому КПП. Зараз поїздка за цим маршрутом триватиме близько 1 години 21 хвилини.

Затори у напрямку Орлівки

Рух до поромної переправи "Орлівка" суттєво ускладнений. Наразі на шляху до Дунаю фіксуються значні затримки транспорту. Труднощі з проїздом виникають на під’їзді до транзитної ділянки. Також ускладнення є перед самим населеним пунктом Орлівка, через дородні ремонтні роботи. Станом на зараз загальний час у дорозі до переправи становить приблизно 4 години 20 хвилин.

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" відбувається з затримками через затори на під’їздах до кордону з Молдовою та через ремонтні роботи на дорозі біля Орлівки. Загальний час у дорозі складає 4 години 42 хвилини. Альтернативний маршрут, що майже повністю пролягатиме територією сусідньої країни, може зайняти понад 5 годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. Роботи тривають на найважливіших трасах області, щоб усунути ями та пошкодження. Повноцінного капітального ремонту поки що не буде — зараз пріоритетом є безпека руху.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.