Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Румунії та Молдови з Одеси проїзд ускладнено: затори на шляху

До Румунії та Молдови з Одеси проїзд ускладнено: затори на шляху

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 17:15
До Румунії та Молдови з Одеси проїзд ускладнено: затори на шляху
Автівки стоять у черзі поблизу кордону. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Сьогодні, 17 квітня, рух у напрямку кордонів з Молдовою та Румунією значно ускладнений через затори на кількох ділянках магістралі. Поїздка може зайняти більше часу, ніж зазвичай, зокрема через ремонтні роботи на дорозі до Румунії. Водіям радять уважно стежити за оновленнями дорожньої ситуації в режимі реального часу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі ускладнена кількома великими заторами. Найскладніша ситуація — на виїзді з Одеси, Біля села Маяки, в районі Нижньодністровського нацпарку та безпосередньо самому КПП. Зараз поїздка за цим маршрутом триватиме близько 1 години 21 хвилини.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух до поромної переправи "Орлівка" суттєво ускладнений. Наразі на шляху до Дунаю фіксуються значні затримки транспорту. Труднощі з проїздом виникають на під’їзді до транзитної ділянки. Також ускладнення є перед самим населеним пунктом Орлівка, через дородні ремонтні роботи. Станом на зараз загальний час у дорозі до переправи становить приблизно 4 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" відбувається з затримками через затори на під’їздах до кордону з Молдовою та через ремонтні роботи на дорозі біля Орлівки. Загальний час у дорозі складає 4 години 42 хвилини. Альтернативний маршрут, що майже повністю пролягатиме територією сусідньої країни, може зайняти понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. Роботи тривають на найважливіших трасах області, щоб усунути ями та пошкодження. Повноцінного капітального ремонту поки що не буде — зараз пріоритетом є безпека руху.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським. 

Одеса виїзд за кордон виїзд до Молдови
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації