З Одеси до Молдови не виїхати: на дорозі сильні ускладнення

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 15 квітня, рух у напрямку кордону з Молдовою суттєво ускладнений. На окремих ділянках траси спостерігаються значні затори, тому час у дорозі може бути довшим за звичний. Через змінну дорожню ситуацію водіям радять стежити за актуальними оновленнями в реальному часі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Наразі шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" ускладнений через кілька значних заторів. Найбільші труднощі спостерігаються на виїзді з Одеси, після повороту на Петродолинське, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед кордоном. Орієнтовний час у дорозі цим маршрутом становить близько 1 години 23 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух у напрямку поромної переправи "Орлівка" наразі значно ускладнений. Дорогою до Дунаю спостерігаються серйозні затримки транспорту. Ускладнення виникають як перед транзитною ділянкою, так і під час її проїзду. Орієнтовний час у дорозі до переправи становить близько 4 годин 18 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух у напрямку пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ускладнений через затори як на під’їздах до молдовського кордону, так і під час проходження транзитної ділянки. Орієнтовний час у дорозі становить близько 4 годин 43 хвилин. Альтернативний маршрут, що переважно проходить територією сусідньої держави, може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.