Из Одессы в Молдову не выехать: на дороге сильные осложнения

Машины на КПП.

Сегодня, 15 апреля, движение в направлении границы с Молдовой существенно затруднено. На отдельных участках трассы наблюдаются значительные пробки, поэтому время в пути может быть дольше привычного. Из-за переменной дорожной ситуации водителям советуют следить за актуальными обновлениями в реальном времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" затруднен из-за нескольких значительных пробок. Наибольшие трудности наблюдаются на выезде из Одессы, после поворота на Петродолинское, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно перед границей. Ориентировочное время в пути по этому маршруту составляет около 1 часа 23 минут.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение в направлении паромной переправы "Орловка" сейчас значительно затруднено. По дороге к Дунаю наблюдаются серьезные задержки транспорта. Осложнения возникают как перед транзитным участком, так и во время его проезда. Ориентировочное время в пути до переправы составляет около 4 часов 18 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение в направлении пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено из-за пробок как на подъездах к молдавской границе, так и во время прохождения транзитного участка. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов 43 минут. Альтернативный маршрут, преимущественно проходящий по территории соседнего государства, может длиться более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.