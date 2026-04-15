Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Из Одессы в Молдову не выехать: на дороге сильные осложнения

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 16:59
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 15 апреля, движение в направлении границы с Молдовой существенно затруднено. На отдельных участках трассы наблюдаются значительные пробки, поэтому время в пути может быть дольше привычного. Из-за переменной дорожной ситуации водителям советуют следить за актуальными обновлениями в реальном времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" затруднен из-за нескольких значительных пробок. Наибольшие трудности наблюдаются на выезде из Одессы, после поворота на Петродолинское, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно перед границей. Ориентировочное время в пути по этому маршруту составляет около 1 часа 23 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение в направлении паромной переправы "Орловка" сейчас значительно затруднено. По дороге к Дунаю наблюдаются серьезные задержки транспорта. Осложнения возникают как перед транзитным участком, так и во время его проезда. Ориентировочное время в пути до переправы составляет около 4 часов 18 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение в направлении пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено из-за пробок как на подъездах к молдавской границе, так и во время прохождения транзитного участка. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов 43 минут. Альтернативный маршрут, преимущественно проходящий по территории соседнего государства, может длиться более 5 часов.

Читайте также:
Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации