Головна Одеса Великі затори на виїзді з Одеси до кордону з Молдовою зараз

Дата публікації: 13 квітня 2026 16:55
Машини у черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 13 квітня, на трасі Одеса—Рені, що веде до Молдови, спостерігаються значні затори. Рух ускладнений одразу на кількох ділянках дороги. Водіям радять бути особливо уважними та заздалегідь перевіряти актуальну ситуацію на маршруті.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано кілька заторів. Найбільші ускладнення руху спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу Національного природного парку "Нижньодністровський", а також безпосередньо перед КПП. Орієнтовний час у дорозі наразі складає близько 1 години 15 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух транспорту до паромної переправи в Орлівці ускладнений та здійснюється з перебоями. Затримки фіксуються як на під’їздах у напрямку Молдови, так і на транзитних ділянках, зокрема в районі КПП "Старокозаче". Загальний час у дорозі наразі становить близько 4 годин 6 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ускладнений заторами. Затримки фіксуються на під’їздах до кордону з Молдовою, однак після проходження транзитної ділянки рух стає вільнішим. Загальний час у дорозі наразі становить близько 4 годин 31 хвилину. Також існує альтернативний маршрут, що майже повністю проходить через територію сусідньої країни, однак його подолання може зайняти понад 5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, з середи, 15 квітня, зміниться вартість проїзду на маршруті №25 "Чорноморськ–Одеса". Квиток подорожчає з 50 грн до 65 грн. Крім того, підвищення торкнеться і маршруту №20 "Чорноморськ–Великодолинське". Тут новий тариф становитиме 30 грн.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
