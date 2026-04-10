Виїзд з Одеси до Молдови обмежено: ситуація на трасах зараз

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 10 квітня, на трасі Одеса—Рені, яка веде до Молдови, утворилися значні затори. Рух автомобілів ускладнений на кількох ділянках дороги. Водіям рекомендується бути уважними та стежити за обстановкою на трасі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли кілька значних заторів. Зокрема, затори спостерігаються на виїзді з Одеси, поблизу національного природного парку "Нижньодністровський" та безпосередньо на самому КПП. Орієнтовний час в дорозі наразі становить приблизно 1 годину 33 хвилини.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух транспорту до паромної переправи в Орлівці проходить з перебоями. Спостерігаються затримки як на під’їздах до Молдови, так і на транзитній ділянці. Загальний час у дорозі зараз становить приблизно 4 години 26 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також ускладнений через затори. Затримки спостерігаються на під’їздах до кордону з Молдовою, проте після проходження транзитної ділянки рух відбувається безперешкодно. Загальний час у дорозі складає близько 4 годин 49 хвилин.

Читайте також:

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, 9 квітня відбувся ремонт доріг і тротуарів. Роботи тривали одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це у місті місцями утворювалися затори та часткові обмеження руху.