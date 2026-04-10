Главная Одесса Выезд из Одессы в Молдову ограничен: ситуация на трассах сейчас

Выезд из Одессы в Молдову ограничен: ситуация на трассах сейчас

Дата публикации 10 апреля 2026 16:40
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 10 апреля, на трассе Одесса-Рени, которая ведет в Молдову, образовались значительные пробки. Движение автомобилей затруднено на нескольких участках дороги. Водителям рекомендуется быть внимательными и следить за обстановкой на трассе.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли несколько значительных пробок. В частности, пробки наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи национального природного парка "Нижнеднестровский" и непосредственно на самом КПП. Ориентировочное время в пути сейчас составляет примерно 1 час 33 минуты.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение транспорта к паромной переправе в Орловке проходит с перебоями. Наблюдаются задержки как на подъездах к Молдове, так и на транзитном участке. Общее время в пути сейчас составляет примерно 4 часа 26 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" такжезатруднено из-за пробок. Задержки наблюдаются на подъездах к границе с Молдовой, однако после прохождения транзитного участка движение происходит беспрепятственно. Общее время в пути составляет около 4 часов 49 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, 9 апреля состоялся ремонт дорог и тротуаров. Работы продолжались сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого в городе местами образовывались пробки и частичные ограничения движения.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
