Шлях з Одеси до Молдови заблоковано: ситуація на трасі зараз

Автівки в заторі на кордоні.

Сьогодні, 9 квітня, на шляху до Молдови, на трасі Одеса—Рені утворилися великі затори. Сильні ускладнення руху автомобілів утворилися на кількох ділянках. Водіям варто бути обереними на дорогах через негоду та слідкувати за ситуацією на трасі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилося декілька великих заторів. Зокрема на виїзді з Одеси та біля національного природного парку "Нижньодністровський". Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 39 хвилини.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух транспортних засобів до паромної переправи в Орлівці здійснюється з перебоями. Спостерігаються затримки як на під’їздах до Молдови, так і на транзитній ділянці. Загальний час у дорозі наразі складає 4 години 33 хвилини.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також ускладнений заторами. Затримки спостерігаються на підходах до кордону з Молдовою, проте після проходження транзитної ділянки рух відбувається вільно. Загальний час у дорозі становить 4 години 47 хвилин. Існує альтернативний маршрут, що майже повністю пролягатиме через територію сусідньої країни, однак його проїзд може зайняти понад 5,5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні, 9 квітня відбувся ремонт доріг і тротуарів. Роботи тривали одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це у місті місцями утворювалися затори та часткові обмеження руху.

Також Новини.LIVE писали, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.