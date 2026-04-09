Путь из Одессы в Молдову заблокирован: ситуация на трассе сейчас

Сегодня, 9 апреля, на пути в Молдову, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки. Сильные осложнения движения автомобилей образовались на нескольких участках. Водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за непогоды и следить за ситуацией на трассе.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалось несколько крупных пробок. В частности на выезде из Одессы и возле национального природного парка "Нижнеднестровский". Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 39 минуты.

Пробки в направлении Орловки

Движение транспортных средств к паромной переправе в Орловке осуществляется с перебоями. Наблюдаются задержки как на подъездах к Молдове, так и на транзитном участке. Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 33 минуты.

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также затруднено пробками. Задержки наблюдаются на подходах к границе с Молдовой, однако после прохождения транзитного участка движение происходит свободно. Общее время в пути составляет 4 часа 47 минут. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны, однако его проезд может занять более 5,5 часов.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня, 9 апреля состоялся ремонт дорог и тротуаров. Работы продолжались сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого в городе местами образовывались пробки и частичные ограничения движения.

Также Новини.LIVE писали, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.