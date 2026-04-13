Большие пробки на выезде из Одессы до границы с Молдовой сейчас
Сегодня, 13 апреля, на трассе Одесса-Рени, ведущей в Молдову, наблюдаются значительные пробки. Движение затруднено сразу на нескольких участках дороги. Водителям советуют быть особенно внимательными и заранее проверять актуальную ситуацию на маршруте.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.
Пробки в направлении Паланки
На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксировано несколько пробок. Наибольшие осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Национального природного парка "Нижнеднестровский", а также непосредственно перед КПП. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 15 минут.
Пробки в направлении Орловки
Движение транспорта к паромной переправе в Орловке затруднено и осуществляется с перебоями. Задержки фиксируются как на подъездах в направлении Молдовы, так и на транзитных участках, в частности в районе КПП "Староказачье". Общее время в пути на данный момент составляет около 4 часов 6 минут.
Пробки до Рени
Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено пробками. Задержки фиксируются на подъездах к границе с Молдовой, однако после прохождения транзитного участка движение становится свободнее. Общее время в пути сейчас составляет около 4 часов 31 минуту. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, однако его преодоление может занять более 5 часов.
