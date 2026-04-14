Потрапити до Молдови з Одеси буде складно: проїзд обмежений

Автівки у заторі на кордоні.

Сьогодні, 14 квітня, рух у напрямку молдовського кордону значно ускладнений. Найбільші затори зафіксовані на кількох ділянках магістралі, тож поїздка може тривати довше, ніж зазвичай. Оскільки дорожня ситуація змінюється, водіям рекомендують уважно стежити за оновленнями в режимі реального часу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі ускладнена кількома великими заторами. Найскладніша ситуація — на виїзді з Одеси, в районі Нижньодністровського нацпарку та безпосередньо перед кордоном. Зараз поїздка за цим маршрутом триватиме близько 1 години 21 хвилини.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух до поромної переправи "Орлівка" суттєво ускладнений. Наразі на шляху до Дунаю фіксуються значні затримки транспорту. Труднощі з проїздом виникають як на під’їзді до транзитної ділянки, так і після її подолання. Станом на зараз загальний час у дорозі до переправи становить приблизно 4 години 13 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" відбувається з затримками через затори на під’їздах до кордону з Молдовою та після проходження транзитної ділянки. Загальний час у дорозі складає 4 години 39 хвилин. Альтернативний маршрут, що майже повністю пролягатиме територією сусідньої країни, може зайняти понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.

Також Новини.LIVE писали, що уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.