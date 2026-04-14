Главная Одесса Попасть в Молдову из Одессы будет сложно: проезд ограничен

Попасть в Молдову из Одессы будет сложно: проезд ограничен

Дата публикации 14 апреля 2026 17:15
Попасть в Молдову из Одессы будет сложно: проезд ограничен
Машины в пробке на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 14 апреля, движение в направлении молдавской границы значительно затруднено. Наибольшие пробки зафиксированы на нескольких участках магистрали, поэтому поездка может длиться дольше, чем обычно. Поскольку дорожная ситуация меняется, водителям рекомендуют внимательно следить за обновлениями в режиме реального времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас затруднена несколькими большими пробками. Самая сложная ситуация — на выезде из Одессы, в районе Нижнеднестровского нацпарка и непосредственно перед границей. Сейчас поездка по этому маршруту продлится около 1 часа 21 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение к паромной переправе "Орловка" существенно затруднено. Сейчас на пути к Дунаю фиксируются значительные задержки транспорта. Трудности с проездом возникают как на подъезде к транзитному участку, так и после его преодоления. По состоянию на сейчас общее время в пути до переправы составляет примерно 4 часа 13 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" происходит с задержками из-за пробок на подъездах к границе с Молдовой и после прохождения транзитного участка. Общее время в пути составляет 4 часа 39 минут. Альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседней страны, может занять более 5 часов.

Читайте также:
Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Также Новини.LIVE писали, что правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
