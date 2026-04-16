До Молдови з Одеси виїзд ускладнено: сильні затори на дорозі

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Станом на 16 квітня спостерігаються значні затори на автошляхах, що ведуть до молдовського кордону. Час очікування та тривалість поїздки суттєво зросли. Водіям рекомендується заздалегідь планувати маршрут і перевіряти стан доріг через онлайн-сервіси в режимі реального часу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі супроводжується затримками. Зокрема, рух уповільнено на виїзді з міста та поблизу Нижньодністровського парку. Розраховуйте, що шлях за цим напрямком займе приблизно 1 годину 20 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Проїзд до поромної переправи "Орлівка" наразі суттєво уповільнений. На шляху до Дунаю зафіксовано значні черги та затримки. Зокрема, труднощі виникають перед в’їздом на транзитну ділянку та безпосередньо під час її подолання. Розраховуйте, що загальний час у дорозі до пункту призначення складе приблизно 4 години 16 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Проїзд до КПП "Рені — Джюрджюлешть" наразі суттєво уповільнений. Затори спостерігаються як на підходах до кордону з Молдовою, так і безпосередньо на транзитній ділянці траси. Розраховуйте, що шлях займе приблизно 4 години 40 хвилин. Водночас поїздка альтернативним маршрутом через територію сусідньої країни триватиме понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти для зміцнення транспортних артерій Одеської області на кордоні з Молдовою. Проєкт передбачає облаштування альтернативних під’їздів біля мосту в Маяках. Це допоможе розвантажити логістичні вузли та підтримати стабільну роботу інфраструктури в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб оминути ділянку, яка наразі пролягає територією Молдови. Реалізація цього проєкту має критичне значення для південних регіонів України, адже дозволить забезпечити повністю українське транспортне сполучення.