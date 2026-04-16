В Молдову из Одессы выезд затруднен: сильные пробки на дороге

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

По состоянию на 16 апреля наблюдаются значительные пробки на автодорогах, ведущих к молдавской границе. Время ожидания и продолжительность поездки существенно возросли. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и проверять состояние дорог через онлайн-сервисы в режиме реального времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас сопровождается задержками. В частности, движение замедлено на выезде из города и вблизи Нижнеднестровского парка. Рассчитывайте, что путь по этому направлению займет примерно 1 час 20 минут.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Проезд к паромной переправе "Орловка" сейчас существенно замедлен. На пути к Дунаю зафиксированы значительные очереди и задержки. В частности, трудности возникают перед въездом на транзитный участок и непосредственно во время его преодоления. Рассчитывайте, что общее время в пути до пункта назначения составит примерно 4 часа 16 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Проезд к КПП "Рени — Джюрджюлешть" сейчас существенно замедлен. Пробки наблюдаются как на подходах к границе с Молдовой, так и непосредственно на транзитном участке трассы. Рассчитывайте, что путь займет примерно 4 часа 40 минут. В то же время поездка альтернативным маршрутом через территорию соседней страны продлится более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства для укрепления транспортных артерий Одесской области на границе с Молдовой. Проект предусматривает обустройство альтернативных подъездов возле моста в Маяках. Это поможет разгрузить логистические узлы и поддержать стабильную работу инфраструктуры в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы обойти участок, который сейчас пролегает по территории Молдовы. Реализация этого проекта имеет критическое значение для южных регионов Украины, ведь позволит обеспечить полностью украинское транспортное сообщение.