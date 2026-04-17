Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесса В Румынию и Молдову из Одессы проезд затруднен: пробки на пути

В Румынию и Молдову из Одессы проезд затруднен: пробки на пути

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 17:15
Машины стоят в очереди вблизи границы. Фото иллюстративное: Суспільне Луцк

Сегодня, 17 апреля, движение в направлении границ с Молдовой и Румынией значительно затруднено из-за пробок на нескольких участках магистрали. Поездка может занять больше времени, чем обычно, в частности из-за ремонтных работ на дороге в Румынию. Водителям советуют внимательно следить за обновлениями дорожной ситуации в режиме реального времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас затруднена несколькими большими пробками. Самая сложная ситуация — на выезде из Одессы, возле села Маяки, в районе Нижнеднестровского нацпарка и непосредственно на самом КПП. Сейчас поездка по этому маршруту продлится около 1 часа 21 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение к паромной переправе "Орловка" существенно затруднено. Сейчас на пути к Дунаю фиксируются значительные задержки транспорта. Трудности с проездом возникают на подъезде к транзитному участку. Также осложнения есть перед самым населенным пунктом Орловка, из-за дородных ремонтных работ. По состоянию на сейчас общее время в пути к переправе составляет примерно 4 часа 20 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" происходит с задержками из-за пробок на подъездах к границе с Молдовой и из-за ремонтных работ на дороге возле Орловки. Общее время в пути составляет 4 часа 42 минуты. Альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседней страны, может занять более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Одесса выезд за границу выезд в Молдову
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации