В Румынию и Молдову из Одессы проезд затруднен: пробки на пути

Машины стоят в очереди вблизи границы. Фото иллюстративное: Суспільне Луцк

Сегодня, 17 апреля, движение в направлении границ с Молдовой и Румынией значительно затруднено из-за пробок на нескольких участках магистрали. Поездка может занять больше времени, чем обычно, в частности из-за ремонтных работ на дороге в Румынию. Водителям советуют внимательно следить за обновлениями дорожной ситуации в режиме реального времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас затруднена несколькими большими пробками. Самая сложная ситуация — на выезде из Одессы, возле села Маяки, в районе Нижнеднестровского нацпарка и непосредственно на самом КПП. Сейчас поездка по этому маршруту продлится около 1 часа 21 минуты.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение к паромной переправе "Орловка" существенно затруднено. Сейчас на пути к Дунаю фиксируются значительные задержки транспорта. Трудности с проездом возникают на подъезде к транзитному участку. Также осложнения есть перед самым населенным пунктом Орловка, из-за дородных ремонтных работ. По состоянию на сейчас общее время в пути к переправе составляет примерно 4 часа 20 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" происходит с задержками из-за пробок на подъездах к границе с Молдовой и из-за ремонтных работ на дороге возле Орловки. Общее время в пути составляет 4 часа 42 минуты. Альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседней страны, может занять более 5 часов.

Читайте также:

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.