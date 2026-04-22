Из Одессы в Молдову не проехать: ситуация на трассе сегодня

Дата публикации 22 апреля 2026 17:05
Авто стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

По состоянию на 22 апреля на подъездах к пунктам пропуска с Молдовой зафиксированы большие очереди. Из-за пробок продолжительность путешествия значительно увеличилась. Призываем водителей учитывать эти обстоятельства при планировании поездок и мониторить ситуацию на дорогах с помощью карт в реальном времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На маршруте до пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас фиксируются задержки движения. Замедление трафика наблюдается на выезде из Одессы и вблизи Нижнеднестровского парка, однако наибольшее скопление транспорта — непосредственно на подъезде к КПП. Ориентировочная продолжительность поездки на этом участке составляет 1 час 27 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Проезд к переправе "Орловка" пока замедлен из-за скопления транспорта. На подъезде к Дунаю фиксируются очереди и пробки. В частности, затруднен въезд на транзитный участок и его дальнейшее прохождение. Планируйте свой маршрут с учетом того, что поездка продлится примерно 4 часа 16 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение в направлении КПП "Рени — Джюрджюлешть" в настоящее время значительно затруднено. Пробки зафиксированы как на подъездах к молдавской границе, так и непосредственно на транзитном участке автодороги. Ориентировочное время в пути составит около 4 часов 44 минуты. В то же время выбор альтернативного маршрута через территорию соседнего государства увеличит продолжительность поездки до более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, правительство Украины выделило дополнительные средства для укрепления транспортных артерий Одесской области на границе с Молдовой. Проект предусматривает обустройство альтернативных подъездов возле моста в Маяках. Это поможет разгрузить логистические узлы и поддержать стабильную работу инфраструктуры в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области хотят построить дорогу в обход Паланки, чтобы обойти участок, который сейчас пролегает по территории Молдовы. Реализация этого проекта имеет критическое значение для южных регионов Украины, ведь позволит обеспечить полностью украинское транспортное сообщение.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
