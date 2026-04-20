На трасі Одеса–Рені ускладнення на дорозі: пробки у бік Молдови

Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 20 квітня, рух до кордону з Молдовою значно ускладнений через великі затори на деяких ділянках дороги. Поїздка може зайняти більше часу, ніж зазвичай. Через нестабільну дорожню обстановку водіям рекомендують регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

Наразі шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" ускладнений через кілька значних заторів. Найбільші труднощі спостерігаються поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед кордоном. Орієнтовний час у дорозі цим маршрутом становить близько 1 години 22 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух до поромної переправи "Орлівка" наразі сильно ускладнений. На під'їздах до Дунаю спостерігаються великі затримки, які виникають як перед транзитною ділянкою, так і під час її проходження. Орієнтовний час поїздки до переправи становить близько 4 годин 14 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух у напрямку пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ускладнено через затори на під’їздах до кордону з Молдовою та під час проїзду транзитної ділянки. Орієнтовний час у дорозі складає близько 4 годин 43 хвилин. Альтернативний маршрут, що переважно проходить територією сусідньої країни, може зайняти більше 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям, які їдуть до Румунії радять мати з собою сертифікат техогляду, який підтверджує справність автомобіля. На кордоні почали частіше перевіряти не лише страховку і реєстрацію авто, а й технічний стан транспорту. Якщо такого документа немає, у перетині кордону можуть відмовити.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.