Одесса На трассе Одесса–Рени осложнения на дороге: пробки в сторону Молдовы

На трассе Одесса–Рени осложнения на дороге: пробки в сторону Молдовы

Дата публикации 20 апреля 2026 16:59
На трассе Одесса–Рени осложнения на дороге: пробки в сторону Молдовы
Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 20 апреля, движение к границе с Молдовой значительно затруднено из-за больших пробок на некоторых участках дороги. Поездка может занять больше времени, чем обычно. Из-за нестабильной дорожной обстановки водителям рекомендуют регулярно проверять актуальную информацию.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" затруднен из-за нескольких значительных пробок. Наибольшие трудности наблюдаются вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно перед границей. Ориентировочное время в пути по этому маршруту составляет около 1 часа 22 минут.

Затори на трасы Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение к паромной переправе "Орловка" сейчас сильно затруднено. На подъездах к Дунаю наблюдаются большие задержки, которые возникают как перед транзитным участком, так и во время его прохождения. Ориентировочное время поездки до переправы составляет около 4 часов 14 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение в направлении пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено из-за пробок на подъездах к границе с Молдовой и во время проезда транзитного участка. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов 43 минут. Альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории соседней страны, может занять более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, водителям, которые едут в Румынию советуют иметь с собой сертификат техосмотра, который подтверждает исправность автомобиля. На границе стали чаще проверять не только страховку и регистрацию авто, но и техническое состояние транспорта. Если такого документа нет, в пересечении границы могут отказать.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Одесская область выезд в Молдову выезд в Румынию
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
