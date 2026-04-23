Трассы в Одесской области погрязли в пробках: выезд в Молдову затруднен

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: УНИАН

На подъездах к пунктам пропуска с Молдовой по состоянию на 23 апреля наблюдается значительное скопление транспорта. Имеющиеся пробки привели к существенному задержанию в движении. Просим водителей принимать во внимание эти данные при планировании маршрутов и проверять состояние дорог с помощью онлайн-сервисов в реальном времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На маршруте к пункту пропуска Паланка — Маяки — Удобное зафиксировано осложнение движения. Наибольшее замедление трафика наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка, на самой границе и перед въездом на КПП. На преодоление этого участка сейчас придется потратить ориентировочно 1 час 18 минут.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение в направлении переправы Орловка сейчас затруднено из-за значительного скопления автомобилей. Пробки и очереди наблюдаются на подъезде к Дунаю, а также при въезде на транзитный участок и во время его прохождения. Учитывайте, что общее время в пути сейчас составляет около 4 часов 9 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Путь к пункту пропуска Рени — Джюрджюлешть сейчас существенно замедлен. Скопление транспорта наблюдается на подступах к границе с Молдовой и на транзитном отрезке трассы. Ожидаемая продолжительность поездки составляет примерно 4 часа 35 минут. Заметьте, что объездной маршрут через соседнюю страну займет больше времени — более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Ремонт дорог В Одесской области продолжается ликвидация ямочности, которая появилась после зимнего периода. Работы проводят на ключевых автодорогах, имеющих экономическое и логистическое значение. Дорожники уже восстановили сотни тысяч квадратных метров покрытия. Всего в регионе ликвидировали более 383 111 м² ямочности. Наибольший объем работ выполнили на трассе М-05 Киев — Одесса — 202 926 м². Ремонт продолжают при благоприятной погоде. Сейчас работы продолжаются на таких дорогах: М-05 Киев — Одесса

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск

М-16 Одесса — Кучурган (в направлении Кишинева)

М-28 Одесса — Южный — /М-14/

Т-16-09 /Н-33/ — Сухой Лиман — /М-27/

Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/ с подъездом к порту Черноморск Дорожные службы отмечают, что такие работы необходимы для безопасного движения транспорта, особенно после зимы. Ремонт выполняют в рамках эксплуатационного содержания дорог. Водителей призывают быть внимательными в местах проведения работ, соблюдать временные знаки и снижать скорость.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 23 апреля проводили масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы одновременно продолжаются в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и частичные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют заранее планировать маршруты.

Также Новини.LIVE писали, что водители из Одесской области начали получать отказы на границе с Румынией из-за неполного пакета документов. Кроме стандартных бумаг, пограничники могут проверять сертификат технического состояния авто. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы не пропустить машину.