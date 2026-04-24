На трассе Одесса-Рени произошло серьезное ДТП: движение затруднено

Авария в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На трассе Одесса-Рени, вблизи села Камчик, сегодня, 24 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Есть пострадавшие. Движение на участке затруднено и осуществляется по одной полосе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

ДТП на трассе

Авария произошла сегодня на автодороге международного значения Одесса-Рени, в пределах села Камчик на территории Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают правоохранители. Они фиксируют обстоятельства аварии, опрашивают свидетелей и устанавливают причины столкновения.

Пробки на дороге

Также организовано регулирование движения, чтобы обеспечить проезд транспорта по одной полосе. Из-за осложнения движения водителям советуют учитывать ситуацию на дороге и по возможности объезжать участок через улицу Мира в селе Камчик.

Пробки в Одессе

24 апреля в Одессе запланированы ремонтные работы на ряде улиц и участков дорог. Водителям и пешеходам советуют учесть временные ограничения при передвижении по городу. Работы будут проводиться по следующим адресам:

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

ул. Церковная

ул. Одария

просп. Небесной сотни

межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского (№ 67, 69, 71)

ул. Ризовская (тротуар от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина)

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)

ул. Пантелеймоновская

ул. Инглези

ул. Среднефонтанская

Южная (тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона)

Дюковская (тротуар от д. ул. Тараса Кузьмина, 32 до д. ул. Дюковская, 6)

ул. Михаила Комарова

Святослава Рихтера (от "ПриватБанка" до Ивановского путепровода)

На этих участках возможны осложнения движения и частичные перекрытия. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты.

Как сообщали Новини.LIVE, в Пересыпском районе Одессы днем 12 апреля произошла смертельная авария. Под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе утром 7 апреля произошла серьезная авария на улице Балковской. Столкнулись маршрутка и микроавтобус, которые двигались в одном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка общественного транспорта. Еще несколько человек получили травмы, их количество уточняется.