На трассе Одесса-Рени произошло серьезное ДТП: движение затруднено

На трассе Одесса-Рени произошло сильное ДТП: движение затруднено
На трассе Одесса-Рени, вблизи села Камчик, сегодня, 24 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Есть пострадавшие. Движение на участке затруднено и осуществляется по одной полосе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.
ДТП на трассе
Авария произошла сегодня на автодороге международного значения Одесса-Рени, в пределах села Камчик на территории Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают правоохранители. Они фиксируют обстоятельства аварии, опрашивают свидетелей и устанавливают причины столкновения.
Пробки на дороге
Также организовано регулирование движения, чтобы обеспечить проезд транспорта по одной полосе. Из-за осложнения движения водителям советуют учитывать ситуацию на дороге и по возможности объезжать участок через улицу Мира в селе Камчик.
Пробки в Одессе
24 апреля в Одессе запланированы ремонтные работы на ряде улиц и участков дорог. Водителям и пешеходам советуют учесть временные ограничения при передвижении по городу. Работы будут проводиться по следующим адресам:
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- ул. Церковная
- ул. Одария
- просп. Небесной сотни
- межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского (№ 67, 69, 71)
- ул. Ризовская (тротуар от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина)
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)
- ул. Пантелеймоновская
- ул. Инглези
- ул. Среднефонтанская
- Южная (тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона)
- Дюковская (тротуар от д. ул. Тараса Кузьмина, 32 до д. ул. Дюковская, 6)
- ул. Михаила Комарова
- Святослава Рихтера (от "ПриватБанка" до Ивановского путепровода)
На этих участках возможны осложнения движения и частичные перекрытия. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты.
