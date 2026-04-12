Головна Одеса В Одесі вантажівка збила жінку на дорозі, вона загинула

В Одесі вантажівка збила жінку на дорозі, вона загинула

Дата публікації: 12 квітня 2026 15:57
В Одесі вантажівка збила жінку на дорозі, вона загинула
Поліцейська машина на місці аварії. Фото: Нацполіція

У Пересипському районі Одеси вдень 12 квітня сталася смертельна аварія. Під колесами вантажівки загинула жінка, яка переходила дорогу не по пішохідному переході.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Аварія в Одесі
Фура, яка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція

Аварія в Одесі

В поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки наїхав на 59-річну жінку, коли та перетинала проїжджу частину поза межами регульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

Водія перевірили на стан сп’яніння, він тверезий. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини аварії. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Більше про аварії в Одесі

В Одесі вранці 7 квітня сталася серйозна аварія на вулиці Балківській. Зіткнулися маршрутка та мікроавтобус, які рухалися в одному напрямку. Унаслідок ДТП загинула пасажирка громадського транспорту. Ще кілька людей отримали травми, їхню кількість уточнюють. За попередніми даними, водій "Volkswagen Transporter", військовослужбовець, не впорався з керуванням і врізався в громадський транспорт. 

Читайте також:

Як раніше писали Новини.LIVE у Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, 4 квітня мотоцикліст врізався в автівку. Після удару мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його забрала швидка допомога і доставила до лікарні. У чоловіка відібрали біологічні зразки, щоб перевірити, чи був він у стані сп’яніння.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині в Ізмаїльському районі у той же день, 4 квітня, трапилася аварія на трасі Одеса — Рені. Унаслідок перекидання машини постраждали двоє людей. За попередніми даними поліції, 62-річний чоловік із Одеси не впорався з керуванням автомобілем. Машина з’їхала в кювет і перекинулася. Разом із водієм у салоні перебував 42-річний пасажир. Обоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

ДТП аварія Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
