В Одессе грузовик сбил женщину на дороге, она погибла

Полицейская машина на месте аварии. Фото: Нацполиция

В Пересыпском районе Одессы днем 12 апреля произошла смертельная авария. Под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Фура, которая наехала на женщину. Фото: Нацполиция

Авария в Одессе

В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика наехал на 59-летнюю женщину, когда та пересекала проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

Водителя проверили на состояние опьянения, он трезв. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Больше об авариях в Одессе

В Одессе утром 7 апреля произошла серьезная авария на улице Балковской. Столкнулись маршрутка и микроавтобус, которые двигались в одном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка общественного транспорта. Еще несколько человек получили травмы, их количество уточняется. По предварительным данным, водитель "Volkswagen Transporter", военнослужащий, не справился с управлением и врезался в общественный транспорт.

Как ранее писали Новини.LIVE в Белгород-Днестровском районе Одесской области, 4 апреля мотоциклист врезался в машину. После удара мотоциклист получил телесные повреждения. Его забрала скорая помощь и доставила в больницу. У мужчины отобрали биологические образцы, чтобы проверить, был ли он в состоянии опьянения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области в Измаильском районе в тот же день, 4 апреля, произошла авария на трассе Одесса — Рени. В результате опрокидывания машины пострадали два человека. По предварительным данным полиции, 62-летний мужчина из Одессы не справился с управлением автомобилем. Машина съехала в кювет и перевернулась. Вместе с водителем в салоне находился 42-летний пассажир. Оба получили телесные повреждения различной степени тяжести.