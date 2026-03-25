В Одесі ТЦК збили жінку: потерпіла потрапила у лікарню

Одеситка після ДТП.

У Хаджибейському районі Одеси сталася аварія за участю автомобіля ТЦК та пішоходки. Постраждалу жінку госпіталізували. Наразі триває перевірка та з’ясування всіх обставин.

Читайте також:

Заява ТЦК та СП.

Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип. За попередньою інформацією, у ній брав участь автомобіль Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та жінка-пішохідка. На місце викликали поліцію та медиків. Потерпілу доправили до лікарні для надання допомоги. Правоохоронці встановлюють причини аварії та визначають ступінь відповідальності учасників.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли, що жінку могли не помітити під час руху авто заднім ходом. Ця інформація наразі офіційно не підтверджена.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що розпочали внутрішню перевірку і співпрацюють зі слідством. На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги.

"За даним фактом призначено службову перевірку. Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об’єктивної істини за фактом події", — йдеться у повідомленні.

Інші скандали з ТЦК

В Одесі останнім часом дедалі частіше виникають конфлікти за участю працівників ТЦК та СП. Під час одного з таких інцидентів у дворі житлового будинку військові відкрили вогонь у повітря. Ситуація сталася 16 березня під час перевірки документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини. Коли його попросили проїхати для з’ясування обставин, він спробував утекти, що й спричинило загострення.

В обласному ТЦК пояснили, що під час затримання проти військових застосували фізичну силу та сльозогінний газ, а також намагалися заблокувати службове авто. Один із бійців використав шумовий пристрій і зробив попереджувальний постріл у повітря, після чого ситуацію вдалося взяти під контроль. Затриманого передали правоохоронцям, а щодо дій військового вже призначили службову перевірку. У ТЦК також наголосили, що перешкоджання їхній роботі передбачає відповідальність за законом.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі представники ТЦК вибачилися перед ветераном Геннадієм Цепюком, заявив депутат Одеської облради Андрій Бабенко. За його словами, вони особисто прийшли до чоловіка після історії, яка викликала резонанс у місті. Сам ТЦК окремо цю інформацію у наведених даних не коментував.

Також Новини.LIVE писали, що Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із водієм Audi, який стався 20 березня у Пересипському районі. У центрі заявили, що чоловік намагався уникнути перевірки документів, спричинив ДТП і після цього був затриманий. За цим фактом уже призначили службову перевірку.