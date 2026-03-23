Загадкова смерть на Одещині: підозрюють працівників ТЦК

Біляївський РТЦК. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

На Одещині виявлено труп 44-річного чоловіка. Експертиза зафіксувала тяжкі травми, включно з переломами та синцями. У телефоні загиблого виявили фото, яке він зробив біля будівлі місцевого центру комплектування.

Про це повідомив місцевий житель Сергій Кривенко, передає Новини.LIVE.

Загадкова смерть

Сергія Заболотного виявили без ознак життя у Біляївці. Обставини його смерті наразі залишаються нез’ясованими. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у загиблого виявили відкриту черепно-мозкову травму, вдавлені переломи кісток черепа, переломи ребер і численні синці. Ушкодження, за даними експертів, були отримані за короткий час до смерті та є небезпечними для життя.

Телефон Сергія тривалий час був у неробочому стані — його знайшли пошкодженим. Згодом пристрій відновили сторонні фахівці. Після цього стало відомо, що останнє фото чоловік зробив 21 жовтня 2025 року вже після виходу з ТЦК.

Також повідомляється, що на тілі загиблого виявили можливі фрагменти ДНК інших осіб. Водночас ці зразки поки не направили на перевірку через державні бази.

Витяг з судового реєстру. Фото: Сергій Кривенко

Судово-медична експертиза. Фото: Сергій Кривенко

Інші скандали з ТЦК

В Одесі стався інцидент із ветераном 28-ї бригади, який має інвалідність після поранення на фронті. За його словами, увечері під час прогулянки з собакою до нього під’їхав мікроавтобус, з якого вийшли чоловіки у формі. Між ними виник конфлікт, після чого чоловіка силоміць намагалися посадити до авто. У цей момент він отримав відкритий перелом руки та інші ушкодження.

Після інциденту постраждалого залишили на місці з травмою. Наразі він готується до операції, а справою вже займаються юристи, які збирають докази та готують звернення до правоохоронців. Особи, причетні до події, поки не встановлені, офіційних коментарів від ТЦК щодо ситуації наразі немає.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із водієм Audi, який стався 20 березня у Пересипському районі. У центрі заявили, що чоловік намагався уникнути перевірки документів, спричинив ДТП і після цього був затриманий. За цим фактом уже призначили службову перевірку.

Також ми писали про те, що в Одесі розгорівся черговий скандал за участю ТЦК та СП. Військовослужбовці відкрили вогонь у дворі житлового будинку в одному із районів міста. Сталося це під час перевірки військових документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.