Загадочная смерть в Одесской области: подозревают работников ТЦК

Беляевский РТЦК. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одесской области обнаружен труп 44-летнего мужчины. Экспертиза зафиксировала тяжелые травмы, включая переломы и синяки. В телефоне погибшего обнаружили фото, которое он сделал возле здания местного центра комплектования.

Об этом сообщил местный житель Сергей Кривенко, передает Новини.LIVE.

Загадочная смерть

Сергея Заболотного обнаружили без признаков жизни в Беляевке. Обстоятельства его смерти пока остаются невыясненными. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшего обнаружили открытую черепно-мозговую травму, вдавленные переломы костей черепа, переломы ребер и многочисленные синяки. Повреждения, по данным экспертов, были получены за короткое время до смерти и являются опасными для жизни.

Телефон Сергея длительное время был в нерабочем состоянии — его нашли поврежденным. Впоследствии устройство восстановили сторонние специалисты. После этого стало известно, что последнее фото мужчина сделал 21 октября 2025 года уже после выхода из ТЦК.

Также сообщается, что на теле погибшего обнаружили возможные фрагменты ДНК других лиц. В то же время эти образцы пока не направили на проверку через государственные базы.

Выписка из судебного реестра.

Судебно-медицинская экспертиза.

Другие скандалы с ТЦК

В Одессе произошел инцидент с ветераном 28-й бригады, который имеет инвалидность после ранения на фронте. По его словам, вечером во время прогулки с собакой к нему подъехал микроавтобус, из которого вышли мужчины в форме. Между ними возник конфликт, после чего мужчину силой пытались посадить в авто. В этот момент он получил открытый перелом руки и другие повреждения.

После инцидента пострадавшего оставили на месте с травмой. Сейчас он готовится к операции, а делом уже занимаются юристы, которые собирают доказательства и готовят обращение к правоохранителям. Лица, причастные к происшествию, пока не установлены, официальных комментариев от ТЦК по ситуации пока нет.

Напомним, мы сообщали о том, что Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с водителем Audi, который произошел 20 марта в Пересыпском районе. В центре заявили, что мужчина пытался избежать проверки документов, спровоцировал ДТП и после этого был задержан. По данному факту уже назначили служебную проверку.

Также мы писали о том, что в Одессе разгорелся очередной скандал с участием ТЦК и СП. Военнослужащие открыли огонь во дворе жилого дома в одном из районов города. Произошло это во время проверки военных документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.