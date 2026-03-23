Загадочная смерть в Одесской области: подозревают работников ТЦК

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Загадочная смерть в Одесчине: подозревают работников ТЦК

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 14:44
Беляевский РТЦК. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одесской области обнаружен труп 44-летнего мужчины. Экспертиза зафиксировала тяжелые травмы, включая переломы и синяки. В телефоне погибшего обнаружили фото, которое он сделал возле здания местного центра комплектования.

Об этом сообщил местный житель Сергей Кривенко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Загадочная смерть

Сергея Заболотного обнаружили без признаков жизни в Беляевке. Обстоятельства его смерти пока остаются невыясненными. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшего обнаружили открытую черепно-мозговую травму, вдавленные переломы костей черепа, переломы ребер и многочисленные синяки. Повреждения, по данным экспертов, были получены за короткое время до смерти и являются опасными для жизни.

Телефон Сергея длительное время был в нерабочем состоянии — его нашли поврежденным. Впоследствии устройство восстановили сторонние специалисты. После этого стало известно, что последнее фото мужчина сделал 21 октября 2025 года уже после выхода из ТЦК.

Также сообщается, что на теле погибшего обнаружили возможные фрагменты ДНК других лиц. В то же время эти образцы пока не направили на проверку через государственные базы.

Загадкова смерть на Одещині
Выписка из судебного реестра. Фото: Сергей Кривенко
Загадкова смерть на Одещині
Судебно-медицинская экспертиза. Фото: Сергей Кривенко

Другие скандалы с ТЦК

В Одессе произошел инцидент с ветераном 28-й бригады, который имеет инвалидность после ранения на фронте. По его словам, вечером во время прогулки с собакой к нему подъехал микроавтобус, из которого вышли мужчины в форме. Между ними возник конфликт, после чего мужчину силой пытались посадить в авто. В этот момент он получил открытый перелом руки и другие повреждения.

После инцидента пострадавшего оставили на месте с травмой. Сейчас он готовится к операции, а делом уже занимаются юристы, которые собирают доказательства и готовят обращение к правоохранителям. Лица, причастные к происшествию, пока не установлены, официальных комментариев от ТЦК по ситуации пока нет.

Напомним, мы сообщали о том, что Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с водителем Audi, который произошел 20 марта в Пересыпском районе. В центре заявили, что мужчина пытался избежать проверки документов, спровоцировал ДТП и после этого был задержан. По данному факту уже назначили служебную проверку.

Также мы писали о том, что в Одессе разгорелся очередной скандал с участием ТЦК и СП. Военнослужащие открыли огонь во дворе жилого дома в одном из районов города. Произошло это во время проверки военных документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

смерть Одесская область ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации