В Одессе ТЦК извинились перед избитым ветераном: заявление депутата

Ветеран с переломом руки. Фото: кадр из видео

В Одессе представители ТЦК извинились перед ветераном Геннадием Цепюком, заявил депутат Одесского облсовета Андрей Бабенко. По его словам, они лично пришли к мужчине после истории, которая вызвала резонанс в городе. Сам ТЦК отдельно эту информацию в приведенных данных не комментировал.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на заявление, опубликованное в Facebook депутата облсовета Андрея Бабенко.

Заявление депутата

По словам Андрея Бабенко, представители ТЦК не только извинились, но и взяли на себя обязательства помогать ветерану во время восстановления. Речь идет о мужчине, который ранее рассказал о конфликте с людьми в форме в Одессе и переломе руки.

"Да, они вчера пришли. Да, они вчера извинились. Они обязались полностью помогать нашему ветерану с реабилитацией и в дальнейшем", — заявил Андрей Бабенко.

В то же время отдельной реакции от ТЦК по ситуации и подтверждения слов депутата нет.

Что известно об избиении ветерана

Отметим, что этому заявлению предшествовал конфликт в Одессе, после которого ветеран Геннадий Цепюк получил перелом руки. По словам самого мужчины, все произошло вечером, когда он возвращался домой. Он утверждает, что к нему подъехал черный микроавтобус, из которого вышли мужчины в форме, вероятно, представители ТЦК и СП.

По словам Цепюка, он сразу сказал, что имеет инвалидность третьей группы, фронтовое ранение и металлические импланты в ноге. Он также утверждает, что конфликт обострился после того, как один из мужчин в балаклаве отказался показать удостоверение в ответ на проверку его документов. Далее, по словам ветерана, его силой начали затягивать в микроавтобус. Ветеран говорит, что именно в этот момент и получил тяжелую травму руки.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с водителем Audi, который произошел 20 марта в Пересыпском районе. В центре заявили, что мужчина пытался избежать проверки документов, спровоцировал ДТП и после этого был задержан. По данному факту уже назначили служебную проверку.

Кроме того, ранее в Одессе военнослужащие ТЦК и СП открыли огонь во дворе жилого дома в одном из районов города. Произошло это во время проверки военных документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Также мы писали, что в Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Несколько военных госпитализировали после применения силы и слезоточивых веществ.