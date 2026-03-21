В Одесі ТЦК вибачилися перед побитим ветераном: заява депутата

В Одесі ТЦК вибачилися перед побитим ветераном: депутат

В Одесі ТЦК вибачилися перед побитим ветераном: депутат

Дата публікації: 21 березня 2026 13:05
Ветеран з переломом руки. Фото: кадр з відео

В Одесі представники ТЦК вибачилися перед ветераном Геннадієм Цепюком, заявив депутат Одеської облради Андрій Бабенко. За його словами, вони особисто прийшли до чоловіка після історії, яка викликала резонанс у місті. Сам ТЦК окремо цю інформацію у наведених даних не коментував.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на заяву, опубліковану в Facebook депутата облради Андрія Бабенка.

Заява депутата

Зі слів Андрія Бабенка, представники ТЦК не лише попросили вибачення, а й взяли на себе зобов’язання допомагати ветерану під час відновлення. Йдеться про чоловіка, який раніше розповів про конфлікт із людьми у формі в Одесі та перелом руки.

"Так, вони вчора прийшли. Так, вони вчора вибачилися. Вони зобов'язалися повністю допомагати нашому ветерану з реабілітацією і надалі", — заявив Андрій Бабенко.

Водночас окремої реакції від ТЦК щодо ситуації та підтвердження слів депутата немає.

Що відомо про побиття ветерана

Зазначимо, що цій заяві передував конфлікт в Одесі, після якого ветеран Геннадій Цепюк дістав перелом руки. За словами самого чоловіка, усе сталося ввечері, коли він повертався додому. Він стверджує, що до нього під’їхав чорний мікроавтобус, з якого вийшли чоловіки у формі, ймовірно, представники ТЦК та СП.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За словами Цепюка, він одразу сказав, що має інвалідність третьої групи, фронтове поранення та металеві імпланти в нозі. Він також стверджує, що конфлікт загострився після того, як один із чоловіків у балаклаві відмовився показати посвідчення у відповідь на перевірку його документів. Далі, зі слів ветерана, його силоміць почали затягувати до мікроавтобуса. Ветеран каже, що саме в цей момент і дістав тяжку травму руки.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із водієм Audi, який стався 20 березня у Пересипському районі. У центрі заявили, що чоловік намагався уникнути перевірки документів, спричинив ДТП і після цього був затриманий. За цим фактом уже призначили службову перевірку.

Крім того, раніше в Одесі військовослужбовці ТЦК та СП відкрили вогонь у дворі житлового будинку в одному із районів міста. Сталося це під час перевірки військових документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Також ми писали, що в Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Кількох військових госпіталізували після застосування сили та сльозогінних речовин.

ветерани Новини Одеси ТЦК та СП
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
