Главная Одесса В Одессе ТЦК сбили женщину: пострадавшая попала в больницу

Дата публикации 25 марта 2026 12:59
Одесситка после ДТП после ДТП. Фото: скриншот из видео

В Хаджибейском районе Одессы произошла авария с участием автомобиля ТЦК и пешеходки. Пострадавшую женщину госпитализировали. Сейчас идет проверка и выяснение всех обстоятельств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Заявление ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 марта на улице Ивана и Юрия Лип. По предварительной информации, в нем участвовал автомобиль Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и женщина-пешеходка. На место вызвали полицию и медиков. Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи. Правоохранители устанавливают причины аварии и определяют степень ответственности участников.

В местных телеграмм-каналах сообщали, что женщину могли не заметить во время движения авто задним ходом. Эта информация пока официально не подтверждена.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что начали внутреннюю проверку и сотрудничают со следствием. На место происшествия были оперативно вызваны представители Национальной полиции и экстренной медицинской помощи.

"По данному факту назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины по факту происшествия", — говорится в сообщении.

Другие скандалы с ТЦК

В Одессе в последнее время все чаще возникают конфликты с участием работников ТЦК и СП. Во время одного из таких инцидентов во дворе жилого дома военные открыли огонь в воздух. Ситуация произошла 16 марта во время проверки документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление части. Когда его попросили проехать для выяснения обстоятельств, он попытался убежать, что и вызвало обострение.

В областном ТЦК объяснили, что во время задержания против военных применили физическую силу и слезоточивый газ, а также пытались заблокировать служебное авто. Один из бойцов использовал шумовое устройство и сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего ситуацию удалось взять под контроль. Задержанного передали правоохранителям, а в отношении действий военного уже назначили служебную проверку. В ТЦК также подчеркнули, что препятствование их работе предусматривает ответственность по закону.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе представители ТЦК извинились перед ветераном Геннадием Цепюком, заявил депутат Одесского облсовета Андрей Бабенко. По его словам, они лично пришли к мужчине после истории, которая вызвала резонанс в городе. Сам ТЦК отдельно эту информацию в приведенных данных не комментировал.

Также Новини.LIVE писали, что Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с водителем Audi, который произошел 20 марта в Пересыпском районе. В центре заявили, что мужчина пытался избежать проверки документов, спровоцировал ДТП и после этого был задержан. По данному факту уже назначили служебную проверку.

ДТП Одесса ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
