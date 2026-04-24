Главная Одесса Выезд из Одессы в Молдову ограничен: ситуация на трассах сейчас

Выезд из Одессы в Молдову ограничен: ситуация на трассах сейчас

Дата публикации 24 апреля 2026 16:29
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 24 апреля, на трассе Одесса-Рени, ведущей в соседнюю Молдову, наблюдаются значительные пробки. Движение затруднено сразу на нескольких участках дороги. Водителям советуют быть особенно внимательными и заранее проверять актуальную ситуацию на маршруте.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксировано несколько пробок. Наибольшие осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Национального природного парка "Нижнеднестровский", а также непосредственно на самом КПП. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 31 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение транспорта к паромной переправе в Орловке затруднено и осуществляется с перебоями. Задержки фиксируются как на подъездах в направлении Молдовы, так и на транзитных участках. Общее время в пути сейчас составляет около 4 часов 24 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено пробками. Задержки фиксируются на подъездах к границе с Молдовой, однако после прохождения транзитного участка движение становится свободнее. Общее время в пути сейчас составляет около 4 часов 47 минут. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, однако его преодоление может занять более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, что на трассе Одесса-Рени, вблизи села Камчик, сегодня, 24 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Также Новини.LIVE писали, что со среды, 15 апреля, изменится стоимость проезда на маршруте №25 "Черноморск-Одесса". Билет подорожает с 50 грн до 65 грн. Кроме того, повышение коснется и маршрута №20 "Черноморск-Великодолинское". Здесь новый тариф будет составлять 30 грн.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
