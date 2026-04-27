Виїзд до Молдови з Одеси обмежений: траса завантажена

Станом на 27 квітня на трасі Одеса—Рені в напрямку Молдови утворилися значні затори. Рух транспорту ускладнений одразу на кількох ділянках дороги. Водіям радять бути уважними та заздалегідь перевіряти ситуацію на маршруті перед поїздкою.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано кілька заторів. Найбільші ускладнення руху спостерігаються біля села Маяки, поблизу Національного природного парку "Нижньодністровський", перед пунктом пропуску та безпосередньо на самому КПП. Орієнтовний час у дорозі наразі складає близько 1 години 21 хвилину.

Затори у напрямку Орлівки

Рух транспорту до паромної переправи в Орлівці ускладнений і відбувається з перебоями. Затори фіксують як на під’їздах у напрямку Молдови, так і на транзитних ділянках маршруту. Загальний час у дорозі зараз становить приблизно 4 години 11 хвилин.

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ускладнений через затори. Затримки спостерігаються на під’їздах до кордону з Молдовою, тоді як після проходження транзитної ділянки рух стає більш вільним. Загальний час у дорозі зараз становить близько 4 годин 35 хвилин. Також доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходить територією сусідньої країни, однак його подолання може тривати понад 5 годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, що водії з Одещини почали отримувати відмови під час перетину кордону з Румунією через неповний пакет документів. Окрім стандартних паперів, у деяких випадках прикордонники просять надати сертифікат технічного стану автомобіля. За його відсутності машину можуть не пропустити.

Також Новини.LIVE писали, що у травні 2026 року вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту. Водночас з 1 травня мешканці регіону очікують нових переглядів цін на окремих напрямках.